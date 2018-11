El uruguayo Andrés Cunha dirigirá la gran final

Fotos EXPERIENCIA. El uruguayo Andrés Cunha (42 años) fue designado por Conmebol para un duelo muy importante.

El uruguayo Andrés Cunha será el árbitro de la final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Boca Juniors, el sábado 24 en el estadio Monumental, confirmó ayer la Conmebol.

Cunha será secundado por sus compatriotas Nicolás Taran y Mauricio Espinosa como asistentes y el peruano Víctor Carrillo será el cuarto árbitro.

A cargo del VAR también habrá un equipo uruguayo: Leodán González (principal), Esteban Ostojich y Richard Trinidad (asistentes) y Martín Vázquez (observador). El paraguayo Carlos Torres será el asesor internacional.

Cunha dirigió dos veces a ambos equipos durante la presente edición de la Libertadores: a Boca, en los empates con Palmeiras (1-1 en Sao Paulo por la primera fase) y Cruzeiro (1-1 en Belo Horizonte por cuartos de final); y a River, en el 0-0 con Flamengo (primera rueda en el Monumental) y en la victoria 2-1 sobre Gremio en Porto Alegre, resultado que lo depositó en la final.

Sin presiones

En una de sus últimas notas, Cunha dejó en claro que no siente la presión. "No me presiona para nada. No me tiembla el pulso ni siento ningún tipo de presión. Las presiones se dan naturalmente y en la cancha, no hay ocultas. Lo de los jugadores los sentís en diálogos, a veces te dicen ‘siempre nos cobrás en contra’ pero queda ahí. Un árbitro tiene que saber que va a recibir presiones y convivir con eso, estuve en canchas repletas de América, como en el Morumbí o el Maracaná, y nunca sentí presión. A mí esas cosas me motivan", señaló.

Luego del 2-2 de la ida en la Bombonera, River y Boca definirán al último campeón de la Libertadores con la modalidad de dos finales: a partir de 2019, y al estilo de la Liga de Campeones, el título se decidirá en un único encuentro en una sede predeterminada.