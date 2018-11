D’Onofrio y un pedido especial a la policía

-

Al presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio no le cayó bien que el pasado domingo la policía inspeccionara el vestuario del "Millo" en la "Bombonera" y ahora pidió que no hiciera lo mismo con el "Xeneize" en el "Monumental".

"Yo lo que pido honestamente a las autoridades que tomaron esta medida es que no se lo hagan a Boca cuando vengan. Por favor, no hagan esta agresión, no sirve para nada. ¿Qué pueden tener adentro de sus baúles? ¿Qué creen que puede ocurrir?", pidió el presidente de River en una entrevista con DirecTV Sports.

Por otra parte, D’Onofrio también hizo referencia a cómo decidieron allanar el vestuario visitante de La "Bombonera": "Fue realmente desmesurado, fuera de lugar. Fue una requisa con perros y abriendo... Fue algo agresivo, no tiene ninguna lógica".