Ernesto Baldi, el hincha que se hizo viral, cambia su silla por ganar la Libertadores

15/11/2018 -

Ernesto Baldi fue uno de los personajes destacados de la suspensión del último sábado de la primera final de Copa Libertadores entre Boca y River, que finalmente se jugó el domingo. Se trata de un hincha xeneize incondicional que emocionó al mundo por la foto que le sacó Nacho Doce para la agencia Reuters y se hizo viral.

En la imagen se lo observa transportado en su silla de ruedas por Sonia, su asistente en el Hogar Vitra, sorteando la inundación en los alrededores de la Bombonera.

Ayer Ernesto se dio el gusto de conocer a los jugadores de Boca, y le realizó una oferta importante al destino. "No tengo dudas de que vamos a dar la vuelta. Y ese día va a quedar en la historia. Cambio la silla por ganar la Libertadores. Te la doy ahora", le lanzó a un sonriente Carlos Tévez durante el evento anual de Cilsa en La Boca.

Además, quiso darle un merecido reconocimiento a Sonia, la cómplice de su aventura bajo la lluvia. "No me importó nada, ni la lluvia, y fui igual a la Bombonera. Gracias a Sonia, porque ella tiene mucho más huevo que todos, y me llevó bajo el agua", destacó.

Junto a otras personas con discapacidad, Baldi fue recibido en el club por el vicepresidente Royco Ferrari y deportistas del club. En el evento, según informó Boca, se entregaron 94 sillas y elementos ortopédicos.