Más empleados pasarían a pagar el impuesto a las Ganancias por el bono

15/11/2018 -

El bono de $5.000 implementado por el Gobierno tanto para el sector público como el privado, al que muchas centrales empresarias ya advirtieron que no podrán pagar, en aquellos casos que sí lo podrán hacer como por ejemplo el Estado nacional, esa suma no llegaría en su totalidad a sus beneficiarios puesto que en muchos casos, se verá recortada al ser impactada por el impuesto a las Ganancias.

‘Es un concepto que se considera no remunerativo desde el punto de vista previsional, pero impositivamente se paga’, explicó el tributarista César Litvin, titular del Estudio Lisicki, Litvin & Asociados en diálogo con radio La Red. ‘No hay ninguna ley que cambie el Impuesto a las Ganancias o que diga que no se paga’, agregó.

En la actualidad más de 2 millones de personas pagan Impuesto a las Ganancias. Aquellos que hoy no pagan y que con el bono de $ 5.000 pasen del mínimo no imponible deberían tributar por la diferencia.

El tributo impacta de forma diferente según el nivel salarial, entre los empleados que tienen y los que no tienen cargas de familia y también entre los estatales -que cobrarán los $ 5000 en un solo tramo en diciembre- y los privados -que lo cobrarán en 2 cuotas, una en diciembre y la otra en febrero-.

Por ejemplo, en salarios netos de $ 29.800 sin cargas de familia y de $ 40.000 con deducción por cónyuge y un hijo, el impuesto puede llevarse hasta el 9% del total del bono. Pero, el impacto puede ser mayor aún: en un sueldo de $ 62.000, Ganancias puede llevarse $ 1750 de los $ 5000, un 35%.

Los trabajadores privados registrados cobrarán el bono de $ 5000 en dos cuotas de $ 2500, con los sueldos de noviembre (a principios de diciembre) y enero (a principios de febrero), situación que fue cuestionada por varias centrales empresarias que señalaron que no podrán abonarlo.

No obstante, según los cálculos que realizó para el cronista.com Joaquín Romero, analista de impuestos de Auren, Ganancias le restará en diciembre $ 88,81 al bono de un trabajador que cobra $ 29.800 de bolsillo y no tiene deducciones familiares y $ 225 al de uno que cobra $ 40.000 y deduce cónyuge e hijo. En febrero, al primero no le realizarán ningún descuento y al segundo le sacarán $ 108,58 (sin el bono, no pagaría nada). Así, al terminar de cobrar el bono, en lugar de los $ 5000, el trabajador sin cargas de familia y con sueldo neto de $ 29.800 habrá cobrado $ 4911,19 y el de $ 40.000 que deduce a la pareja y a un hijo, $ 4666,42. Además la parte del bono de enero, para el trabajador sin carga de familia y que cobra $ 29.800 de bolsillo tendría impacto en Ganancias en el acumulado del año.

Para trabajadores del sector público que cobrarán $ 5000 en diciembre, el impacto es diferente. El que cobra $ 29.800 netos sin deducciones familiares, le quitará $ 213,81 del bono. Y el que cobra $ 40.000 y descuenta Ganancias por cónyuge y por un hijo, deberá pagar $ 450 extra por el impuesto.

Excepcion

En la previa de la discusión del Presupuesto 2019, el senador justicialista Miguel Angel Pichetto presentó un proyecto de ley para evitar que el Impuesto a las ganancias afecte al bono de fin de año de $ 5000 dispuesto por el decreto del Gobierno para trabajadores del sector privado, así como estatales y fuerzas de seguridad.

El proyecto prevé que, a los fines de la determinación del Impuesto a las Ganancias correspondiente a la asignación no remunerativa establecida por el Gobierno, y a cualquier otra asignación de similar naturaleza que disponga el Poder Ejecutivo nacional en el transcurso de este año, se deberá incrementar en un monto similar a dicha asignación el importe de la deducción especial. La iniciativa indica que esto vale exclusivamente para empleados públicos, trabajadores en relación de dependencia y jubilados.