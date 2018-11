El 50% de las empresas no prevé contratar personal

Fotos SONDEO Directores de Recursos Humanos de 124 empresas.

15/11/2018 -

Sólo tres de cada 10 empresas prevén realizar contrataciones durante 2019 mientras que cerca del 54% aseguró que no lo harán y apuntarán a retener al personal.

Asimismo, el 44% cree que podrá mantener una situación estable en comparación con este año.

Un informe privado realizado por Adecco Argentina sobre perspectivas laborales, reveló que apenas el 30% de los directores de Recursos Humanos consultados en 124 empresas locales tienen entre sus planes ampliar el tamaño del personal con la contratación de nuevos empleados.

En ese sentido, el 27% sostuvo que las perspectivas para 2019 están basadas en una mejora.

Sin embargo, un número alarmante señala que el 70% sostuvo que no incorporarán trabajadores en la empresa: entre ellos, el 54% informó que no habrá cambios en la plantilla, mientras que el 21% sostuvo que reducirá su personal. Es que de la muestra también se destaca un detalle no menor: uno de cada cuatro -26%- manifestó una mirada negativa al señalar que la situación económica empeorará y esto tendrá un impacto en las contrataciones y los despidos.

Con respecto a quienes aumentarán el tamaño del personal, el 19% dijo que lo harán en 10%, el 7% de un 10 a un 20% y el 3% de un 20 a un 30%. La mitad de los directores de RRHH cree que no aumentará el porcentaje de mujeres en cargos directivos durante 2019.