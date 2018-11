La obra no afectará las napas freáticas de la ciudad de Frías

15/11/2018 -

Uno de los aspectos que durante muchos años fue un punto de polémica en la población friense sobre la puesta en marcha del proyecto de la presa de El Bolsón, fue que podría generar algún inconveniente en las napas freáticas desde donde se nutre de agua dulce la ciudad de Frías.

Al respecto, el Ing. Jorge Argañaraz, de la Secretaría de Infraestructura y Políticas Hídricas de la Nación, precisó a EL LIBERAL que "no tendrá incidencia alguna en este aspecto, porque se produce una recarga natural de las napas de Frías y además esta ciudad no sólo se nutre de este río sino de la cuenca de agua dulce que está más hacia el norte, así que no debería haber ningún problema", subrayó.

Explicó que la obra recorrida por el presidente Macri ayer, servirá para dar agua potable, "una vez que esté realizado el acueducto para Frías en Santiago del Estero y también para los pueblos catamarqueños de la zona", además de posibilitar el desarrollo agropecuario.

Sobre el llenado

El río Albigasta tiene un módulo estimado de 3,4 metros cúbicos por segundo, esto quiere decir que la obra permitirá embalsar toda el agua que escurre en un año promedio, y tendría un volumen de 100 millones de metros (100 hectómetros cúbicos). "Esta presa se llenará rápidamente, el resto va a seguir escurriendo, vale decir que el río no se perderá tampoco como cauce natural", explicó el profesional de la Nación.