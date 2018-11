Los mediáticos del país harán temporada en el teatro de Canllo

-

Daniel la "Tota" Santillán, Jorge Corona, Jorge Troiani, Adriana Aguirre y Ricardo García son algunos de las artistas argentinos que harán temporada, entre enero y febrero del 2019, en el Refasi, teatro marplatense cuyo propietario es el santiagueño Jorge Canllo. A estos shows, se sumarán otros para la platea infantil como también obras que subirán a escena en la sección trasnoche.

Con todas estas propuestas, según expresó Canllo a EL LIBERAL, buscará dinamizar la cartelera de la legendaria sala marplatense de avenida Pedro Luro 2320. Canllo confirmó a EL LIBERAL que ya firmó contrato con la "Tota" Santillán para hacer "La Banda de la Risa", pieza teatral que Santillán comparte con Corona, Troiana, Pablo Cabaleiro (el "Mago sin dientes") y Adriana Soto.

El actor, oriundo de Suncho Corral, también adelantó que ya pusieron la firma Adriana Aguirre y Ricardo García para hacer "El búho y la gatita", dirigidos por Gonzalo Urtezberea.

Canllo remarcó que otra de sus grandes apuestas para la temporada estival del 2019 son las funciones de trasnoche. En ese sentido, confirmó que regresa al Refasi "Sin tacos no hay paríso", una obra que le dio muy buenos resultados en ediciones pasadas."Después de muchos años, he logrado que el trasnoche del Refasi sea de las mejores, la más convocantes. Sin tacos no hay paraíso es un espectáculo maravilloso", resaltó Canllo.

Además, para los niños, en la próxima temporada, Canllo tendrá, siempre a las 18, la obra "Alicia en el país de las maravillas". Y, todos los lunes, la comedia "Crónicas de una tarotista". Otras obras que suenan para el Refasi son "Mujeres de cenizas" (Zulma Faiad, Luisa Albinoni, Liliana Pécora y Silvia Montanari) y una comedia con Rodolfo Ranni. "La verdad, me están llamando muchos productores", expresó con inocultable orgullo.

Rumbo a Paraguay

En el 2019, Canllo no sólo desplegará su oficio de empresario teatral sino también como director, pero en Paraguay. A instancias de una propuesta que le hizo Daniel la "Tota" Santillán, quien conduce un programa de TV en Paraguay, hará en ese país, con elenco paraguayo, la comedia "Mi mujer es el plomero".