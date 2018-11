Insólito: Se casó con un holograma que tiene la forma de un personaje de anime

Hoy 15:05 -

Un insólito matrimonio se dió en Tokio, Japón. Akihiko Kondo, de 35 años, se casó con un holograma que tiene la forma de un personaje de anime, conocida como Miku

El hombre gastó dos millones de yenes (17.600 dólares) en la ceremonia que asistieron 40 invitados, donde vieron el "si quiero" al anime que se encontró presente en forma de un peluche del tamaño de un gato.

"Nunca la engañé, siempre he estado enamorado de Miku", dijo Akihiko Kondo, quien trabaja como administrador en una escuela

En realidad, ninguno de los familiares de Kondo asistió a su boda con Miku, un dibujo animado de 16 años con ojos como platos y largas colas de caballo de color azul.

La madre de Akihiko Kondo rechazó la invitación a la boda de su único hijo, el mes pasado en Tokio, pero tal vez no es algo sorprendente: se iba a casar con un holograma.

"Para mi madre no era algo digno de celebración", cuenta este hombre de 35 años cuya "esposa" es una cantante de realidad virtual llamada Hatsune Miku.

Kondo vive desde marzo con un holograma de Miku que se mueve y habla desde un dispositivo de escritorio que vale 2.800 dólares.

Kondo se considera un hombre casado como cualquier otro. Su esposa-holograma lo despierta por las mañanas y le dice "adiós" cuando se va a su trabajo de administrador en una escuela.

Por las tardes, cuando él le dice por teléfono que está regresando a casa, ella enciende las luces. Después, le avisa cuando es la hora de ir a dormir.

Él duerme junto a la versión de peluche de Miku que estuvo en la boda y que ahora lleva la alianza de matrimonio en la muñeca izquierda.

A Kondo no le importa que su matrimonio no tenga bases legales. Incluso llevó a la Miku de peluche a una joyería para comprar el anillo.

Además, Gatebox, la empresa que produce el dispositivo del holograma en el que flota Miku, expidió un "certificado de matrimonio" en el que consta que un humano y un personaje virtual se casaron "más allá de las dimensiones".

Kondo no está solo y según él Gatebox emitió más de 3.700 certificados de matrimonio "interdimensionales".

