CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de noviembre de 2018
A LAS 12.30 CASADOS CON HIJOS
Por El Liberal
16/11/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MÍ
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO
ARCE
21.45 LA VOZ ARGENTINA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LA VOZ ARGENTINA (CONTINUACIÓN)
23.00 CINE. NUESTRO VIDEO PROHIBIDO
00.30 RIZHOMA HOTEL
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
20.30 MEJOR DE NOCHE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 DOCUMENTALES EN LA TV
PÚBLICA ARGENTINA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 GIGANTES DEL SUD
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
20.30 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 CIRCUITO ARGENTINA
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 SÓLO FÚTBOL
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.35 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
08.22 MI ENCUENTRO CONMIGO
10.24 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
13.14 VENGADOR ANÓNIMO
15.17 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
18.16 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
21.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
23.50 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 08
TCM
10.23 LOST
11.57 LA NIÑERA
12.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.33 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
15.04 SPAWN
16.47 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS
18.25 UN PAPÁ GENIAL
20.03 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA
RAZÓN
22.00 LA COSA MÁS DULCE
23.38 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?
TNT
08.17 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL BRUJO
09.59 19ª ENTREGA ANUAL DEL LATIN
GRAMMY (R)
12.39 UN DETECTIVE EN EL KINDER
14.48 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
14.51 PETER PAN
17.00 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
17.03 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
19.22 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
19.25 IRON MAN 3
22.00 FURIA DE TITANES
23.59 DESTINO FINAL 5
01.36 MISIÓN ROCKSTAR
SPACE
06.28 LA PÁGINA OCHO
08.21 COMBATE
09.58 ATRACO EN 7 MINUTOS
11.28 EL DESTINO DE JÚPITER
13.51 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA
15.34 2012
18.32 CELULAR
20.22 TIEMPO EN CONTRA
22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM
23.51 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
01.53 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL INFIERNO
CINECANAL
11.40 MEGAMENTE
13.25 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2
15.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA
DEL VIAJERO DEL ALBA
17.17 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
22.00 SÚPER 8
00.07 EL FIN DE LOS TIEMPOS
01.42 CÓDIGOS DE GUERRA
SONY
08.30 BLACK-ISH
09.00 SHARK TANK COLOMBIA
15.00 LOBO ADOLESCENTE
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 VENGANZA DESPIADADA
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
01.00 SHARK TANK MÉXICO
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE
DE TANGO Y MILONGA, CON
ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO
DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE,
VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO
DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA
PARTICIPACIÓN DE SOLANA
Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA
RUMORES DE MILONGA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE
ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN
NOMBRE”, PANCHO MIRANDA
BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES
(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),
QUINTA COPLA Y
AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES,
DE 20 A 21.30, SE DICTAN
CLASES DE “DANZAS
FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,
DESTINADAS A ADOLESCENTES
Y ADULTOS.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
* DOMINGO 18, A LAS 21.30,
CARLOS MARRODÁN, JESSICA
PAIVA Y CHUNI CARDOZO.
CINES
SUNSTAR
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
16/11 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast) 00:35 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
16/11 16:30 (Cast)
17/11 - 18/11 - 19/11 14:20 (Cast) 16:30
(Cast)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)
16/11 - 17/11- 19/11 19:30 (Cast) 22:10
(Subt) 00:20 (Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
16/11 - 17/11- 19/11 18:45 (Cast) 21:30
(Subt) 00:20 (Subt)
HELL FEST: JUEGOS
DIABÓLICOS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
16/11 - 17/11- 19/11 18:30 (Cast) 20:30
(Subt) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
OPERACIÓN OVERLOND
(2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
16/11 17:00 (Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
16/11 16:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
16/11 -16:30 (Cast) 19:10 (Cast) 21:50
(Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDERLWALD ATPA 13
AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D
17:10- 17:50- 20:10- 22:10-
SUBTITULADO 22:10 (SOLO JUEVES)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRIMENES DE
GRINDERLWALD ATPA 13
AÑOS
CASTELLANO 3D 19:10-
OPERACIÓN OVERLOD ATPA
16 AÑOS CASTELLANO 2D 23:00-
SUBTITULADO 23:00 (sólo jueves)
EL CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 20:30
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:00
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:50 - (TODOS
LOS DIAS)
ANTICIPADAS EN VENTA
BURN THE STAGE:LA
PELÍCULA ESTRENO 29-11-
2018 SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 - 21:30-