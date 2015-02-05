CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de noviembre de 2018

A LAS 12.30 CASADOS CON HIJOS

16/11/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MÍ

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO

ARCE

21.45 LA VOZ ARGENTINA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LA VOZ ARGENTINA (CONTINUACIÓN)

23.00 CINE. NUESTRO VIDEO PROHIBIDO

00.30 RIZHOMA HOTEL

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

20.30 MEJOR DE NOCHE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 DOCUMENTALES EN LA TV

PÚBLICA ARGENTINA

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.00 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 GIGANTES DEL SUD

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

20.30 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 CIRCUITO ARGENTINA


CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 SÓLO FÚTBOL

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.35 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

08.22 MI ENCUENTRO CONMIGO

10.24 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

13.14 VENGADOR ANÓNIMO

15.17 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

18.16 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

21.00 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

23.50 EL HIPNOTIZADOR 01 EP 08

TCM

10.23 LOST

11.57 LA NIÑERA

12.45 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.33 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

15.04 SPAWN

16.47 LOS EXCÉNTRICOS TENENBAUMS

18.25 UN PAPÁ GENIAL

20.03 BRIDGET JONES 2. AL BORDE DE LA

RAZÓN

22.00 LA COSA MÁS DULCE

23.38 ¿TE ACUERDAS DE ANOCHE?

TNT

08.17 DRAGONHEART 3 LA MALDICIÓN DEL BRUJO

09.59 19ª ENTREGA ANUAL DEL LATIN

GRAMMY (R)

12.39 UN DETECTIVE EN EL KINDER

14.48 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

14.51 PETER PAN

17.00 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

17.03 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

19.22 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

19.25 IRON MAN 3

22.00 FURIA DE TITANES

23.59 DESTINO FINAL 5

01.36 MISIÓN ROCKSTAR

SPACE

06.28 LA PÁGINA OCHO

08.21 COMBATE

09.58 ATRACO EN 7 MINUTOS

11.28 EL DESTINO DE JÚPITER

13.51 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

15.34 2012

18.32 CELULAR

20.22 TIEMPO EN CONTRA

22.00 PESADILLA EN LA CALLE ELM

23.51 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

01.53 ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL INFIERNO

CINECANAL

11.40 MEGAMENTE

13.25 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

15.15 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA

DEL VIAJERO DEL ALBA

17.17 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

22.00 SÚPER 8

00.07 EL FIN DE LOS TIEMPOS

01.42 CÓDIGOS DE GUERRA

SONY

08.30 BLACK-ISH

09.00 SHARK TANK COLOMBIA

15.00 LOBO ADOLESCENTE

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 VENGANZA DESPIADADA

22.00 SHARK TANK COLOMBIA

01.00 SHARK TANK MÉXICO


A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* DOMINGO 18, A LAS 22, NOCHE

DE TANGO Y MILONGA, CON

ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO

DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE,

VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO

DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA

PARTICIPACIÓN DE SOLANA

Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA

RUMORES DE MILONGA.

KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE

ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN

NOMBRE”, PANCHO MIRANDA

BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES

(CHILE), LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY),

QUINTA COPLA Y

AVENIDA FOLK.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES,

DE 20 A 21.30, SE DICTAN

CLASES DE “DANZAS

FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”,

DESTINADAS A ADOLESCENTES

Y ADULTOS.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

* DOMINGO 18, A LAS 21.30,

CARLOS MARRODÁN, JESSICA

PAIVA Y CHUNI CARDOZO.


CINES

SUNSTAR

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

16/11 - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast) 00:35 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

16/11 16:30 (Cast)

17/11 - 18/11 - 19/11 14:20 (Cast) 16:30

(Cast)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)

16/11 - 17/11- 19/11 19:30 (Cast) 22:10

(Subt) 00:20 (Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

16/11 - 17/11- 19/11 18:45 (Cast) 21:30

(Subt) 00:20 (Subt)

HELL FEST: JUEGOS

DIABÓLICOS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

16/11 - 17/11- 19/11 18:30 (Cast) 20:30

(Subt) 22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

OPERACIÓN OVERLOND

(2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

16/11 17:00 (Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

16/11 16:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

16/11 -16:30 (Cast) 19:10 (Cast) 21:50

(Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

 

HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDERLWALD ATPA 13

AÑOS ESTRENO CASTELLANO 2D

17:10- 17:50- 20:10- 22:10-

SUBTITULADO 22:10 (SOLO JUEVES)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRIMENES DE

GRINDERLWALD ATPA 13

AÑOS

CASTELLANO 3D 19:10-

OPERACIÓN OVERLOD ATPA

16 AÑOS CASTELLANO 2D 23:00-

SUBTITULADO 23:00 (sólo jueves)

EL CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 20:30

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:00

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:50 - (TODOS

LOS DIAS)

ANTICIPADAS EN VENTA

BURN THE STAGE:LA

PELÍCULA ESTRENO 29-11-

2018 SUBTITULADA 2D 17:30- 19:30 - 21:30-

 
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