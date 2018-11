Hubo mucha paridad en los cotejos de ida de los cuartos de final

16/11/2018 - El fin de semana pasado se disputaron los cotejos de ida de los cuartos de final de Liga Amateur del Sur, en sus categorías C33 y C40, y en la zona Campeonato se registró una enorme paridad. En la C33 la paridad fue absoluta ya que los cuatro partidos finalizaron empatados. Por lo tanto, el que logre imponerse mañana en su cruce accederá a las semifinales. Mientras que, en caso de registrarse otro empate, se recurrirá a la definición con tiros desde el punto del penal. La Brown-UTA (1-1), Gomería Sara y Mañu-Los Monkikis (0- 0), Chacarita de Fernández- Barrio Cáceres (0-0) y Zanjón- Calle 14 FC (3-3) son los duelos que definirán los semifinalistas. En la 40, empataron Cioccolani ante San Carlos (2-2) y La Boutique Deportiva con Empresa La Unión B (1-1). Villa Yocca venció 2 a 1 a Arquitectos, pero el Tribunal de Disciplina resolvió darle los puntos a Arquitectos. En tanto, Pritty FC goleó 6-2 a Gomería Sara y Mañu. Cabe recordar que en esta instancia no se tiene en cuenta la diferencia de goles por lo que, en caso de igualdad en puntos, habrá definición por penales. Mañana, desde las 15 y 17, se jugarán las revanchas de los cuartos de final (además de la zona campeonato, se juega la Consuelo, Incentivo 1 e Incentivo 2), según la siguiente programación: En EL LIBERAL: Las Heras vs. Los Santos (33) y Agrupación Martín Fierro vs. París FC (40). En Boca de Los Flores: Bob. Iver Pereyra vs. Repuestos El Globito (33) y La Boutique Deportiva vs. Empresa La Unión B (40). En Pasrís: París FC vs. Villa Yocca (33) y Sportivo París vs. Gomería Santa Rita (40). En Los Halcones Nº 1: La Brown vs. UTA (33) y La Brown Malagueña vs. Club 504 (40). En San Martín (Vuelta de la Barranca): San Martín vs. Fernández (33) y San Martín vs. Atlético Alianza (40). En Zanjón Nº 1: 16.30, La Feria vs. Coy Unidos (40). En Cicón de Los Flores: Villa Antonia vs. Los Cirujas FC (33) y Academia Peluquería Luis vs. Necochea (40). En Velez de Maquito: Indumentaria LAR vs. Empresa La Unión (33) y Taller El Porteño vs. La Joya Gramajo (40). En Las Monjitas: San Carlos vs. Estudiantes de Ulluas (33) y Villa Antonia vs. Repuestos El Globito (40). En Sur (Vuelta de la Barranca): Villa Reconquista vs. La Verdulería (33) y Arquitectos vs. Villa Yocca (40). En Peñarol de Los Flores: Rotisería Thiago y Zoe vs. La Castelli (33) y Villa Reconquista vs. Las Heras (40). En Villa Yocca: La Gaucho vs. Academia Peluquería Luis (33) y RG Neumáticos vs. Centinelas Unidos (40). En 8 Hermanos: Pritty FC vs. Beltrán (33) y Almirante Brown vs. Expreso Lo Bruno (40). En Espíritu Santo: Los Pasajeros vs. La Pampa (33) y Zanjón vs. Imprenta Malena (40). En Los Pichones Nº 2: Súper Kids vs. Villa Las Delicias (33) y El Porvenir vs. Sportivo Araujo (40). En San Pedro: Villa Carolina vs. Alberto Rueda FC (33) y Ceferino Namuncurá vs. Los Santos (40). En La Cuchilla de Fernández: Chacarita de Fernández vs. Barrio Cáceres (33) y Taller El Amigo de Fernández vs. Club 504 (33). En Sara y Mañu: Gomería Sara y Mañu vs. Los Monkikis (33) y Parque Sur vs. La Gaucho (40). En Santa María: Zanjón vs. Calle 14 FC (33) y Pritty FC vs. Gomería Sara y Mañu (40). Foecyt le gana los puntos a AA Pelé FC (33).