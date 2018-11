Las semifinales de las Copas Oro, Plata y Bronce se jugarán el domingo

16/11/2018 - Este domingo, desde las 9.30, se disputarán las semifinales de las Copas Oro, Plata y Bronce del Torneo Clausura 2018, denominado Antonio “Guiñy” Albarracín, que organiza el Círculo de Futbolistas Veteranos de Santiago del Estero. La emoción estará puesta en conocer quiénes serán los finalistas del certamen. Las semifinales de la Copa de Oro serán: En Mistol: Casa Olga vs. Tapiales Las Gemelas. En Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. Abogados. En tanto, las semifinales de la Copa de Plata serán las siguientes: En Gremio Municipal: Sara y Mañu vs. El Tony. En Ateneo Ejército Argentino: Ateneo Ejército Argentino vs. Eroplast. Por semifinales de la Copa de Bronce jugarán: En Tarapaya: Ima- Cu i n f a s e v s . Op i n i ó n Deportiva