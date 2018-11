Mañana por la tarde arrancará la etapa más emocionante del Torneo Anual Manuel Ponce

16/11/2018 - Mañana por la tarde se pondrán en marcha los cuartos de final del Torneo Anual Manuel “Osa” Ponce, que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs. Los partidos comenzarán a las 16 y 18, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. La programación es la siguiente: En Asociación Nº 1: Almirante Brown vs. San Carlos (C- 50) y Lubricentro vs. Maestros (C- 55). En Asociación Nº 2: Lagartos Malvinas vs. Prof. Educ. Física (C-55) y Sitravice-Ipvu vs. Campeones del 28 (C-50). En Banco Provincia: Billares Dorrego vs. Saravah (C-55) y Súper Colón vs. Expreso San Nicolás (C-50, cuartos de Final). En Zanjón Nº 2: Veteranos de Güemes vs. Arquitectos (C-55) y Zanjón vs. Amigos Cacho Luna (C-50, cuartos de Final). En San Isidro (Santa María): San Roque vs. Chacarita (C-55) y Villa Hortencia vs. Puente Alsina (C-50, cuartos de Final). En De Pio (Loreto): 17, Hotel Savoy vs. Rabenar (C-50, cuartos de Final).