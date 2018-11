Mal Paso se mide ante Los Pacíficos

16/11/2018 - En cancha de Barrio Aeropuerto: Tigres vs. Mayorista Ria (20); San Lo vs. Juv. del Gas (20); Ruta Uno vs. Avenida (30). En Mal Paso: Petrolider vs. El Vajo (20); La 21 del B. Aeropuerto vs. Barrio Colón (20); Mal Paso vs. Los Pacíficos (30). En Morunbi Borges: Carnes Los Amigos vs. Emaus (20); Los Tenas vs. 1º Ampliación Borges (20); Carnes Los Amigos vs. Estrella del Norte (30). En Fondo de Borges: Triangulo vs. Villa (20); La Banda de Pilli vs. Los Pibes de Martín (20); El Fondo de Borges vs. El Bajo de Tarapaya (30). En Fondo de Borges: Hermanos Juárez vs. Los Pirata de la 109 (20); Borges Unidos vs. Los Changos de la 14 (30); 7º Pasaje vs. Gas del Estado (30). En Chañar: Juan Felipe Ibarra vs. La Juve (20); Los Amigos vs. La Magallanes (20); Carro Bar Chara vs. Rita Car (30). En 6º Pasaje: Juveniles de Villa Borges vs. 6º Pasaje (20); Ruta Uno vs. Árbol Solo (20); Villa Borges vs. Despensa Carrizo (20); 6º Pasaje vs. Calle 13 FC (30). En La Loma: Pasaje 421 vs. Los Pibes de la 18 (20); Pasaje 421 vs. Calle 4 (30). En San Martín: La Barra de Iván vs. Bosco III (20); Los Pumas vs. Rifas Tunis (30). En Autonomía: Amigos de la 18 vs. Peti (20); Santa Rosa vs. Tarapaya (30); La Esquina de Kennedy vs. 3º Pasaje (20). En Tarapaya: El Vajo de Tarapaya vs. Los Peregrinos (20); Los Pacíficos vs. Estrella (20). En Triángulo: Tabú vs. Juveniles De Borges(20); La 23 vs. Laureles (20); Refrigeración Dam vs. El Bajo (30). En Campeones del 28: Los 3 Amigos vs. Alma Fuerte (20); Mojones vs. La Barra (20); Los 3 Amigos vs. La Cochetti (30).