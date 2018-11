Mañana se pondrá en juego la decimoctava fecha del Torneo Apertura

16/11/2018 - En el complejo de Jugadores Libres, mañana se pondrá en marcha la disputa de la decimoctava fecha del Campeonato Apertura “La Boutique Deportiva”, que organiza el Torneo de Profesionales. En la misma, se programó una gran car telera, con encuentros donde se pone mucho en juego. La programación completa se detalla a continuación. Programación En Cancha Nº1 Complejo Jugadores Libres: Barrio Inglés vs. Dani Kelly F.C. 14.30; Galácticos vs. La Esquina. Interzonal 16.30; Manzana 6 vs. Málaga 18; Profesores Montero Spor t vs. Abogados Cuervos 19.30. En cancha 2: La Alvarado Stone vs. All Boys 14.30; Abogados Cat vs. Cristal 16.30; Deportivo JJ vs. José Ignacio 18; La Alvarado OLD vs. Hampones 19.30. En cancha 4: Racing vs. La Fusión F.C. 14.10; Metalúrgica Dorrego vs. Nápoli 16.10; Murciélagos vs. La Pachanga 17.50. En cancha 5: Messina vs. Barrio Juramento 14.10; La Gloriosa vs. La 59 F.C. 16.10; Sarmiento Fútbol Club vs. S 23 17.50. En cancha 6: Cache F.C. vs. Los Pibes 14.10; Abogados Topos vs. Valencia 16.10; Semilleria Rossi vs. Industria F.C. 17.50. En cancha 7: Barrio Sarmiento vs . Elect r icidad Trej o 14.10; Pukara F.C. vs. Ciudad Satélite 16.10; Aesya vs. Ramón Carrillo 17.50. En cancha 8: Los Pibes de la 11 vs. Los Coyotes 14.10; Oglobo Megacotillon vs. Los Magos 16.10; Fútbol y Amistad vs. Lex D.R. 17.50.