El Anual tendrá acción entre mañana y el lunes

16/11/2018 - Entre mañana y el lunes (feriado), se jugarán partidos transcendentales para el desarrollo del Torneo Anual de la Liga Federal. Con nuevo horario (16.30 y 18) los equipos van en busca de su futuro en un embudo que cada vez se cierra más. Todas las categorías tendrán cruces determinantes con partidos de alto vuelo. El programa para mañana: En Comunicaciones, La Católica vs. Casa Maud (1º) y Farmacia Plata vs. La Bañadera (40). En Copse, Copse vs. Flaco y Persas (1º). En Luz y Fuerza 1, Nuevo Beltrán vs. Sargento Cabral (40) y Dr. Beltrán. Vs. Dr. Atese (45). En Luz y Fuerza 2, Rabenar Forres vs. Los Primos (20) y Rabenar Forres vs. Rivadavia FC (1º). En Sutiaga LB, Coca Transp. Santillán vs. Amigos Textiles (1º) y Coca Transp. Santillán vs. Lubricentro MyM (40). En Nueva Unión LB, Nor Lu y Los Changos del Dente vs. Barrio Delpino (1º) y Papelería Pamela vs. Salamanca (50). En Agricultores, Antaje vs. Eroplast (1º) y Farmacia Abdala vs. Templo (1º). En Polly 1, Fresco vs. Adhoc (1º) y Municipalidad Clodomira vs. Profesores Piratas (50). En Polly 2, Agricultores vs. La Kinchada (1º) y El Desafío vs. Abogados Cat (40). En Logística, San Antonio vs. Piquitio (40) y Recambio G.F. vs. T. Willy (1º). En Los Halcones, Cimes vs. Estudio Jurídico (1º) y Campos GNC vs. Huracán (1º). En Los Halcones, El Fortín vs. El Argentino (40) y El Deport vs. Rosario Central (40). En Alumni, Amigos de la Vida vs. Beula Construcciones (45) y Grasería Fernández vs. Red Star (50). En Atsa, Cacho vs. Gremio (1º) y Buen Pastor vs. 100% Bandeño (45). En C. Bascon, Moto Full vs. Aguma Construcciones (1º) y Ex Combatientes vs. Despensa Del Valle (50). En C. Bascon, La Juntada vs. N. Autonomía (40) y Villa Mercedes vs. Potrero (45). En Cilindro Cortez, Panadería Monteagudo vs. Los Carpas (20) y Electricidad Cortez vs. Inti Tour (50). En Potrerito 2, DJ Kinka vs. Bobinados Soria (20) y Lenon Pochito Bar vs. Campeones del 28 (45). En Potrerito 2, Los Tigres vs. Vinalar (20) y Alberdi vs. Óptica Bella Vista (50). En Potrerito 2, San Lorenzo Belgrano vs. C Athletic (20) y Grupo Red vs. La Saavedra (45). En Potrerito 2, Amigos de Lucianita vs. La Juve (20) y San Carlos vs. 5º Alte. Brown (20). En Potrerito 2, Carro Alim vs. Despensa Del Valle (20) e Islas Malvinas vs. Real FC (20). En Rivadavia La V. de la B., Defensa Civil vs. Los Halcones (40) y Villa Negrita vs. El Triángulo (45). En Mamita Cardozo, Profesores Ed. Física vs. Roque y Amigos (45) y Loreto Unidos vs. Copa Aeropuerto (50). En Sayago Cardozo, MG Diseños vs. Argentinos (1º) y Macroffice vs. Los Amigos (1º). En Los Pichones, TN Herrería vs. San Fernando (45). En Los Pichones, Iosep vs. Excursionistas (1º) y El Ciclón vs. Tapiales Las Gemelas (1º). En La Morocha, La Reserva vs. Adi FC (40) y Pepsi vs. Taller Dany (40). En La Porteña, Loreto vs. La Estafeta (40) y Kovak vs. Deportivo Rec (45).