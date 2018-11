Fin de semana a pura emoción por el competitivo certamen anual

16/11/2018 - La dirigencia de Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera (Ex Liga de Veteranos C /55) hará jugar este fin de semana los partidos correspondientes a las semifinales del competitivo certamen Anual en varios escenarios. Habrá duelos de fuste y de mucha importancia, teniendo en cuenta que estará en juego el pasaje de los equipos hacia las semifinales de las copas de Oro, Plata y Bronce. Como siempre, desde la organización esperan contar con la presencia de las hinchadas barriales, las que le ponen colorido y emoción con sus cánticos de alientos a los encuentros. Programa Este es el programa completo por la Copa de Oro, semifinales. En cancha de Filial 23: Molinaris vs. Estrella del Norte en (C 55). En cancha de Paris: Simusa vs. Luz y Fuerza. Por la Copa de Plata, semifinales. En cancha de Estudiantes de Maco: Tapicería Perú vs. El Triángulo. En cancha de El Vinalar: Trigoria vs. Veteranos de Estudiantes. Por la Zona Consuelo, por la Copa de Bronce, semifinal. En cancha de Campeones del 28: Carrizo Bombas de Agua vs. Central Córdoba. En cancha de Calle 14; Gus/Mar vs. KM 49 Ropa Informal. En tanto que en el duelo entre Óptica Bella Vista/ Sialle y Reparaciones Ismael Díaz, el primero se quedó con los puntos. Idéntico panorama ocurrió con Ateneo San Roque e IMA Construcciones. El equipo de Reparaciones Ismael Díaz, no fue programado por no estar al día con su cuota.