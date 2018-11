Autoservicio Zahuy y Sin Rival animarán el domingo la gran final

16/11/2018 - El pasado domingo 4 de noviembre se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2018 de la Liga Comercial Bandeña, clasificándose los equipos de Sin Rival y Autoservicio Zahuy como finalistas del certamen que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda. Sin Rival accedió a la gran final al ganarle a Router SA por 3 a 1, con goles de Samir Tévez, Luciano Gómez y Silvio Salvatierra. Nicolás Saavedra descontó para Router. Será la primera vez que el equipo de calle San Martín juegue una final en el historial de la Liga Comercial. Del otro lado estará Autoservicio Zahuy, un equipo que sabe mucho de esto ya que con esta será la octava final que juegue. Los de calle Dorrego y San Martín llegaron a esta instancia luego de ganarle a Fiambrería Cayetano por 2 a 1 con goles de Fausto Cuellar y Pablo Maguna, descontando Jorge Aguilar para el equipo contrario. Para este domingo se espera una multitud en el predio del barrio de Tabla Redonda ya que ambos equipos tienen muchos seguidores, también se presagia un partidazo porque los dos tienen arqueros seguros, buena defensa y delanteros que no desperdician las chances de gol que se les presentan. También se jugará por el tercer y cuarto puesto entre Fiambrería Cayetano y Router SA, dos equipos que cumplieron con las expectativas ya que llegaron a semifinales. Para este domingo se programó de la siguiente manera: 9.30, Router SA vs. Fiambrería Cayetano (tercer y cuarto puesto) y 11, Sin Rival vs. Autoservicio Zahuy (Final).