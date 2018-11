Se juegan las finales de la C40 “Carlos S. González”

16/11/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana, en las dos canchas del Club Sportivo Fernández, se juegan las finales del torneo clausura, organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de esta ciudad, entre los equipos más regulares de la temporada, Arsenal del Agro, (no perdió ningún partido) y Construcciones el Gateao (siempre protagonista en las instancias finales). Por el tercer y cuarto puesto jugarán Bº Sur vs. Trula, mientras que, en la cancha auxiliar, por el premio consuelo lo harán Wall Mar vs. Triunfadores. Resultados Los equipos finalistas llegaron a esta instancia, según los siguientes resultados de las semifinales de la última semana: Arsenal del Agro 4, Bº Sur 2; Construcciones El Gateao 3, Trula 0; Triunfadores 2, Sol de América 2, en los penales ganó Triunfadores 5 a 3. Las Américas y La Loma empataron 3 a 3, en los penales ganó Las Américas 4 a 2 y en el partido pendiente en la si finales Wall Mar 2, Las Américas 0.