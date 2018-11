Se viene un cuarto capítulo con muchas atracciones en el Parque Municipal de Frías

16/11/2018 - CHOYA, Choya (C). El torneo Florencia Genesir tendrá acción desde las 20 en el Parque Municipal de Frías. Esta competencia tiene como ente organizador a la Liga de las Instituciones de la Ciudad de la Amistad. El programa será el que se detalla a continuación: Tránsito vs. Polideportivo; Policia vs. Social; Obras vs. Panaderos; Técnica vs. La Bio; Loma Negra vs. Bancarios y Aoma vs. Comercio. Resultados Los resultados de la ultima fecha fueron: Polideportivo 1, Aoma 0; Social 6, Banco 4; Polic.ía 3, Comercio 1; La Bio 4, Loma Negra 3; Panaderos 4, Tránsito 3; Obras 3, Técnica 0. Marchan en la cima de las posiciones los elencos de Panaderos y Obras con 9 unidades.