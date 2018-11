"Ninguno va a ser un fracasado por perder"

16/11/2018 -

Miguel Ángel Russo es el último DT campeón de Libertadores con Boca. Después de una muy buena experiencia con Millonarios de Colombia, a punto de volver al país, habló en ESPN sobre el superclásico que se viene. Lo más raro que a lo largo de la charla no tiró nunca el famoso "son decisiones", que metía en cada pregunta comprometida que le hacían. Eso sí dejó un jugoso análisis de lo que pasó y de lo que se viene. "El último partido es otra cosa, es muy difícil de predecir", dijo primero, y opinó que "cada uno de los dos equipos es vertical a su manera. Y si llegó hasta acá de una manera, no la va a cambiar de ninguna forma. Boca con la capacidad goleadora te puede definir en cualquier momento, River con su juego asociado también. Cada uno con sus propias armas tiene jugadores desequilibrantes".

Seguidamente, Russo habló de Riquelme: "Hoy no se puede pensar en uno como Román, él era único y distinto, no habrá como él", dijo Miguelito. Y confesó que "todo lo que sea Copa Libertadores me conmueve. Es algo distinto, algo especial. Que haya sido con Boca, es algo supremo, siempre le deseo lo mejor. Es un placer que estén en final de América, más estando yo en el extranjero", destacó. l