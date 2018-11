Marcelo Díaz será operado de meniscos de la pierna izquierda y se perderá el resto del año

16/11/2018 -

La preocupación que rondaba a Racing se transformó ayer en una mala noticia concreta: el chileno Marcelo Díaz deberá finalmente ser operado de la rodilla izquierda y se perderá la actividad en lo que queda del año.

La alarma la había encendido el entrenador Eduardo Coudet, cuando reveló que Marcelo Díaz padecía una molestia en la rodilla izquierda y podría perderse el resto de la temporada. La noticia causó sorpresa hasta en la intimidad del club: nadie esperaba que el técnico sacara a la luz el tema, que venía siendo manejado con mucha cautela.

"A Marcelo Díaz no lo veo bien con su lesión, no sé si no podemos llegar a perderlo. Tiene comprometido un menisco. En estos días se verá si se lo opera", había soltado el DT la prensa cuando le preguntaron por los muchos lesionados del plantel. Y agregó: "No viene bien el tema de Marcelo. Hay que ver si tomamos alguna decisión porque viene complicado con los meniscos y capaz lo perdemos hasta fin de año". Un temor que ayer tuvo una indeseable confirmación.

El chileno, que es el jugador más cerebral de Racing, arrastra la molestia en uno de los meniscos de la pierna izquierda desde el duelo con Boca, el domingo 7 de noviembre en el "Cilindro". Esa noche, no pudo terminar el partido y fue reemplazado por Julián López a los 42 minutos de la segunda parte. El día posterior a la igualdad, desde Racing comunicaron que sufría "una sobrecarga en la cara posterior del muslo izquierdo". Con el tiempo se estableció que esa molestia era producto de la lesión en la rodilla. Fue suplente ante San Martín, titular contra San Lorenzo y Newell’s. Frente a Gimnasia no participó.