El Torneo Regional Federal Amateur se iniciará el 27 de enero

Fotos CONFECCIÓN. El Torneo Regional Amateur reemplazará a los antiguos Federal B y C y tendrá un ascenso al Federal A. Se iniciará en enero próximo.

16/11/2018 -

La primera edición del Torneo Regional Federal Amateur, donde participarán 13 equipos de la provincia, tiene previsto iniciar el 27 de enero del año próximo, lo anticipó el vicepresidente primero de la Liga Santiagueña, Manuel Cuevas, tras formar parte de la reunión celebrada el pasado miércoles con miembros del Consejo Federal de AFA.

De la importante reunión participaron los delegados y representantes de cada región. Se estableció que hasta el próximo miércoles se vencerá el plazo para la homologación de los certámenes y se sabrá la cantidad de equipos que participarán en el certamen que tendrá cuatro ascensos al Federal A. También se supo que jugarán el certamen los clubes que venían compitiendo en el ex Federal B, los campeones del ex Federal C y los que desciendan del Federal A, más los campeones de liga y de las federaciones.

"Hay un cálculo estimativo que al certamen lo jugarán entre 220 y 250 equipos. Una vez que se defina esta situación la semana que viene, se comenzará a confeccionar el certamen y el formato de las zonas, que podría tener una resolución definitiva antes del 15 de diciembre", especificó el directivo, en dialogo con Abc Deportes.

Cuando se le consultó por el nuevo formato del campeonato, Cuevas fue tajante: "En un primer momento los equipos de Santiago del Estero se eliminarían en dos zonas, y tampoco está firme el inicio del torneo que podría ser la última semana de enero o bien en la segunda semana del mes de febrero. Todo se definirá en menos de un mes", aseguró.

También Cuevas aclaró que la Liga Santiagueña presentó toda la documentación, y que tendrá nueve representantes. Aunque señaló que algunas ligas del interior de la provincia no podrán participar porque no cumplimentaron las carpetasl