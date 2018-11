Fotos DOS ETAPAS. Ferrero charló con EL LIBERAL, horas antes de viajar con Central Córdoba. Abajo, durante su paso por River, ante Belgrano en Córdoba.

16/11/2018

Hace un poco más de siete años, River sufría el paso más cruel de su historia. No podía en la Promoción ante Belgrano de Córdoba y descendía a la B Nacional. Parece mentira que en tan poco tiempo, el "Millonario" haya conseguido tantas cosas. A días de buscar una nueva Copa Libertadores de América, ante su clásico rival Boca Juniors, EL LIBERAL tuvo un mano a mano exclusivo con Alexis Ferrero, jugador de Central Córdoba que sufrió en carne propia el descenso de aquel equipo que dirigía JJ López.

Para el capitán ferroviario, que espera que el "Millo" pueda alzar el título por la relación que mantiene con el DT y varios jugadores del plantel actual, esa "mancha" no fue más que el punto de partida del resurgir de River.

¿Qué opinas de la final de la Copa?

Hay mucho morbo por ver esa final. Ya de antemano se venía hablando de que se podía dar cuando estaban en cuartos y semis. Se dio una final continental entre los dos equipos más importantes de la Argentina y es algo único, la final del siglo como se la cataloga, y ojalá que sea un gran espectáculo como fue la primera. Y que quede del lado de River porque tengo una muy buena relación con varios chicos, con el entrenador también, por eso mi corazoncito tira para el lado de River.

¿Con quienes tienes relación del plantel actual?

Con Jonatan Maidana, que ya hace ocho años está en el club; con el Pity Martínez, que fuimos compañeros en Huracán; con Lucas Pratto, que fuimos compañeros en Tigre; y con Marcelo (Gallardo) fuimos también compañeros, hemos compartido concentración juntos y las veces que me tocó verlo nos quedamos charlando como si tuviésemos una relación re contra fluida, así que mi respeto y admiración por ellos es enorme.

¿Con alguno tienes una relación más fluida?

Con Jonatan hablo muy seguido y con Pity también. No hace mucho nos encontramos, me regaló un par de camisetas. Con ellos tengo una relación más fluida que con Marcelo.

¿Sobre la final, qué te dicen?

No he hablado con ellos ahora. Imaginate lo que debe ser la cantidad de mensajes y de gente que los debe querer llamar o preguntarles algo de ese partido. No es momento para molestarlos, vamos a esperar a que pase la final.

¿Qué opinas del mensaje de ambos clubes de no tomarlo como un asunto de vida o muerte?

Siempre es bueno cuando los protagonistas asumen el mando más allá de lo futbolístico. En lo social, con respecto a la violencia, a disfrutar el espectáculo, a esta gran rivalidad que hay que es pura y exclusivamente futbolística. Pero hay mucha gente que lo toma mucho más allá de eso. Y eso no tendría que suceder. Si hablaríamos de vida o muerte en un Boca River, hablaríamos de vida o muerte de los protestantes con los católicos o con diferentes posiciones políticas. Y eso no le hace bien a nadie. Creo que el haberse puesto en la misma sintonía los dos presidentes y hablar de esto como un gran espectáculo para la gente y a nivel mundial, es sumamente positivo.

¿Está preparada la sociedad para asimilar este mensaje?

Creo que todavía no porque siguen ocurriendo hechos lamentables en cuanto a la violencia. No se pueden programar partidos con hinchas visitantes y un montón de cosas más. Nuestra sociedad está muy enferma con respecto a la futbolístico. Creo que va a llevar un tiempo. Pero las decisiones para que esto cambie las tienen que tomar los de arriba, los que realmente mandan. Y hacerlo continuo, no solamente en situaciones poner mano dura y en otras mirar para otro lado.

Te tocó estar en el peor momento de River, ¿cómo asimilaste el descenso?

Nos tocó a nosotros ese año a pesar de haber sido un año sumamente positivo en lo futbolístico en cuanto a cantidad de puntos y clasificar a copas. Pero no nos alcanzó para sobreponernos a eso de la promoción y perdimos la categoría. Pero no todas las cosas fueron tan malas. Desde ese punto fue el resurgir de River, no paró de crecer, de ganar, de conseguir títulos, de vender jugadores y poner la marca River en lo más alto a nivel mundial.

¿Cómo reaccionó el hincha?

En ningún momento nos hicieron responsables. Al contrario, yo me quedé para jugar la B Nacional y solo teníamos muestras de agradecimiento por habernos quedado y asumir el compromiso de volver a Primera División, dejando de lado las opciones de ir a otros clubes. Fue duro, fue difícil, pero al otro año se hizo un campeonato espectacular y se volvió a Primera.

¿Qué opinión tienes de Daniel Pasarella?

Va a quedar marcado por ser el presidente con el que el club descendió. Yo no terminé muy bien con él por algunas cuestiones en cuanto al manejo que tenía. No creo que sea una grata persona en el mundo River.