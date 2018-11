Mañana se juega la 7ª de Papi Fútbol

Fotos APASIONANTE. Los equipos se prodigan por la victoria para acomodarse en los puestos alto de la tabla de posiciones.

16/11/2018 -

CHOYA, Choya (C). Con la disputa de cuatro apasionantes duelos se jugará mañana la 7ª fecha del Papi Fútbol en el predio de Los Ferroviarios, en la zona oeste de Choya. Según se informó, la actividad dará inicio a las 20 y tiene la siguiente programación: Barrio Chino vs Policial; Los Sangus vs Brasil; Estación La Punta vs 9 Campeones y Banda Verde vs Andino.

La tabla general tiene en la punta a Andino con 15 unidades. Lo siguen Banda Verde con 14 y Los Sangus con 13.