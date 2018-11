Valeria Mazza generó críticas por sus dichos sobre feminismo

16/11/2018 -

Tras largos años de ausencia mediática, Valeria Mazza volvió a aparecer en televisión y quedó en el ojo de la tormenta por sus comentarios sobre el feminismo.

"Me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Ha habido una desigualdad durante muchísimos años hacia el género y creo que hemos avanzado. Pero no me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha", señaló la ex modelo en el programa "Todas las tardes" que conduce Maju Lozano.

Y agregó: "Las mujeres somos distintas, creo en la lucha por la no desigualdad, pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales".

"No tiene que ver por el lugar donde estás sino que vinimos al mundo para diferentes cosas. Algunas cosas las podemos compartir, pero otras no’, aseguró, e insistió: "No me gusta la mujer que pierde la condición femenina. Para demostrar que somos capaces no necesitamos agarrarnos a trompadas. Tenemos otras capacidades y lo podemos hacer desde otro lugar", dijo generando una avalancha de críticas en las redes sociales. Y cerró: "No quiero perder los gestos de caballerosidad. Ese acto de caballerosidad no me hace menos mujer. Me siento más respetada y valorada cuando un hombre tiene un gesto de caballerosidad. No me gusta que el hombre pierda eso".