ANÉCDOTAS DE TAXI | Héroe

-

"¡A la famosa luz al final del túnel, la vi yo!" - me dijo la joven mujer, luego de que bajaran del avión, y abordaran mi auto.

El equipaje era ínfimo, considerando que más de un año en otra provincia, no es lo mismo que más de un año en el hospital de otra provincia.

A su lado, Lautaro; con disfraz de El Zorro, que sólo sus ojitos me dejaban divisar, (tenía barbijo).

Con esa capa y espada le luchó, le peleó, y le ganó al puto cáncer, en tiempo suplementario.



INDESCRIPTIBLE LA CARA DE FELICIDAD DE ESA MAMÁ, Y DEL PAPÁ DEL NIÑO, QUE RECIBIÓ EL REMÍS EN EL MEDIO DE LA CALLE, Y HASTA YO LIGUÉ BESO CON ABRAZO...



¡Que lo parió che! ¡Qué linda es la vida!

Gracias Señor, por poner estas vivencias en mi camino.