Niño logra sobrevivir a una caída de 12 metros gracias a su amigo

Hoy 15:50 -

Un impactante video se convirtió en furor en las redes sociales. En él, se puede ver cómo un niño lográ sobrevivir a una caída de 12 metros de altos, gracias a la rápida acción de su amigo. El hecho sucedió en la India.



Swapnil Jagre se trepó por una cañería para lograr recuperar una cometa que quedó atrapada en un balcón del tercer piso de un edificio. Pero se resbaló cayendo al vacio.



No obstante, su amigo Amol, quien se había quedado en la calle, amortiguó la caída de su compañero de juego con su espalda, logrando que no se lastime.



La madre del pequeño no podía creer lo sucedido hasta que vio las imágenes de la cámara de seguridad. "Viendo la grabación, sólo puedo decir que es la gracia de Dios que el amigo de mi hijo amortiguó la caída y que ambos hayan salido ilesos. Es como un segundo nacimiento", comentó.