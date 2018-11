FÚNEBRES | 17 de noviembre de 2018

17/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Orlando Beltrán (La Banda)

- Juan Teodorino Farías (La Banda)

- Olga Beatriz Pallares

- Ricardo Félix Concha

- Roberto Caballero

- Blanca Elina Ordóñez

- Nicolás Delfor Rojas (La Banda)

- Francisco Melián (La Banda)

- Blanca Rosalía Sánchez (La Banda)

- Julio José Galván

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARJONA, GREGORIO (CHINGOLO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Que en este descanso eterno el Señor lo proteja con su mirada, son los deseos de Anita Sosa, su esposo Félix Ochoa, sus hijos Daniel, Mario, Gustavo y Alejandra Ochoa, con sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

ARJONA, GREGORIO (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Los amigos de Lucio : Diego, Gastón, Yampi, Fede, Jorge, Shelo y Gustavo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARJONA, GREGORIO (Chingolo) (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Desmadre B. B. acompaña en el dolor a su integrante y amigo Lucio por la partida de Gregorio Arjona. Elevan oraciones en su memoria.

CABALLERO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Su esposa Magalí del C. Camus, su hija Edith, nieta, Narea y Yamila, h. pol. Enrique participa su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CABALLERO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Autoridades y personal de la Caja Municipal de PyS participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero Raúl Caballero.

CABALLERO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Emma Olivera de Daud, sus hijos: Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CÁCERES, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Gato Giménez, Marina Vázquez, Ernesto Navarro, Sandra Sarria, Mauri Veliz, Laura Villalba, Delia Carrizo, Leo Serrizuela, Andrea Auat, Miriam Diaz, Gomesito. Participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera de trabajo y oficina del Honorable Concejo Deliberante Rosa Diaz. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, JULIO PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. El Centro Vecinal "Bº Jorge Newbery" participa con hondo pesar el fallecimiento de quien fuera un fiel colaborador de esta institución. Ruega oraciones en su memoria.

CONCHA, RICARDO FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su esposa Keta, sus hijos Ricardo, Cristian, Fernando, Romina, Norma y Erika, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. AMPARO SRL - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FAISAL, RICARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/18|. Un joven alegre y disciplinado, recorria la Esc. Normal "Ing. B. Gorostiaga". Cuando nos encontrabamos recordando sus epocas de estudiante y añoraba el orden y la disciplinade entonces. Me obsequio su libro " Argentina patria mia" Alli refleja su amor a la patriay sus ideales. Acompañamos a su familia y elevamos oraciones en su querida memoria. Emma Olivera de Daud.

GALVÁN, JULIO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su esposa Marta Barreto, sus hijos Josefina, Marta, Julio, Alvaro, h. politicos Gabriel, Ivana nietos Gabriel, Gioana, Micaela, Nahuel, Nahir, Julio, Leonela, Tomás, bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

LEDESMA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos politicos Aldo Paz y su sobrino Paula Vieira participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORDÓÑEZ, BLANCA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su hija Graciela, su nieta Liz, nieto politico Matias, bisnietas Aldana y Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ORDÓÑEZ, BLANCA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su hija Graciela, nietos, Liz y Caruso, bisnietos Aldana, Victoria, Micaela, Luciana, María Amalia y Agustina y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ORDÓÑEZ, BLANCA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Liz y Marcelo: deseamos que la bendición de Dios llegue a cada uno de sus corazones en este momento de tanto dolor. Nuestro más sentido pésame. Mariela y Alejandro Montero.

ORDÓÑEZ, BLANCA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin y que Dios les de fortaleza y resignación a la flia". Compañeros de su nieta Liz Juárez.

ORDÓÑEZ, BLANCA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Los amigos de su nieta Liz y su hija Graciela Ordoñez: Clara Zeilau y su esposo Ángel Córdoba, sus hijos Fernando Córdoba y su esposa Lía Silvana Gómez participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PALLARES, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Sus hijos Jorge, Martín, Patricia, Marcela, hijos pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio P. de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330 S. V. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROJAS, ERNESTO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Sergio G. Maldonado y sus hijos Gastón, Enzo, Leandro, Luciano y su nieta Ámbar, participan con gran dolor su fallecimiento.

ROJAS, ERNESTO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Santiago Maldonado, su esposa y sus hijos con sus respectivas familias lamentan su partida y acompañan en el dolor a Lucia, Marilú, Gastón, Enzo, Leandro, Luciano y Ambar y a toda su familia.

ROJAS, ERNESTO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Los compañeros de trabajo de su hijo Vicente Rojas del Hospital Neumonológico, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA DE SALINAS, VERÓNICA TAMARA (q.e.p.d..) Falleció el 7/11/18|. Ex directivos, socios y simpatizante del Club A. Mitre: Mario Álvarez, Felipe Zavaleta, Kike Villalba, Rubén Ovejero Singer, José Cordero, Valentín Yacare Suarez, Ramón Negro Gallardo, Hugo Concha (Rubio) Argañaraz, Osiris Faccio, José Pepe Brizuela, Raúl Suarez, Ing. Rodolfo Ibáñez, Tomas Gringo Corona, Roberto Roldan, Carlos Tito Pérez, Cont. Lucas Serafini participan con dolor su fallecimiento de la hermana de nuestros queridos amigos Tato y Pablo Silva y flia. al cumplirse los nueve días de su fallecimiento e invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento invitan a la misa en la parroquia La Inmaculada a las 20 hs.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BARRAZA VDA. DE VILLALBA, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/95|. Madre querida, que Dios te tenga en la gloria junto a nuestro padre Eugenio, tus. Elsa, Félix, Florinda y tu sobrina Carlita. Sus hijos Hilda y Oscar Godoy, sus nietos Pablo, Vanesa, Roqui, Cecilia, Matías y Andrea, Sabrina y Adrian, sus nietos Morena, Mía, Lucio y Sofía Godoy invitan a la misa hoy a las 21 en la Pquia. Espíritu Santo, Bº Ej. Argentino, con motivo de cumplirse veintitrés años de su fallecimiento.

CARRASCO, GUSTAVO ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/18|. Hace nueve dias que partiste al encuentro del Señor. Rogamos al Señor que descanse en paz. Sus hermanos Azucena, Cacho, Estela y Chichi y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la Iglesia de San Cayetano.

JUÁREZ, VICENTA MARINA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/18|. "Brille para ella la Luz que no tiene fin". El Centro de Jubilados y Pensionados de Docentes Privados invitan a la misa al cumplirse un mes del fallecimiento de nuestra socia, en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SABAINI KING, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/15|. Su esposa Josefina, sus hijos Jorge, Roberto, Ricardo y familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento. Rogamos por su feliz resurreccion en nuestro Señor Jesucristo.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

SUÁREZ, MARTÍN BARTOLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/13|. Hace 5 años que nuestro querido padre ha terminado su vida terrenal y se ha separado de nosotros para comenzar a vivir la vida eterna. Sabemos que donde estás nos guías y proteges. Confiados en la fe, que nos lleva a saber que te encuentras en paz, junto a nuestro Padre Celestial. Siempre estarás en nuestros corazones cada dia que pasa, porque fuiste todo en nuestras vidas. Sabemos que estás en la estrella mas brillante del Cielo y desde allí nos iluminas y fortaleces para seguir adelante. Jamás se llega a olvidar a alguien que ocupó un lugar tan importante en nuestras vidas, siempre hay una canción, un sitio, una anécdotas que hace que los recuerdes ; y en cada uno de esos recuerdos se siente el vacío de su ausencia. Morir no es morirse para siempre sino comenzar a vivir de otro modo. Tu espíritu vivirá con nosotros como un ángel de la guarda. Su esposa Susana, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BELTRÁN, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su esposa Isabel Ibañez, sus hijos Roger, Gustavo, Karina, Beltran, h. politicos Marcela, Eduardo, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio los Quiroga el cortejo partira del paraje Boca Toma. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

FARÍAS, JUAN TEODORINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su esposa Amelia, sus hijos Gloria, Marcelo, Emmanuel, Alicia, Jorge, hija pol. Valeria, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio local. Casa de duelo Vilmer Dpto. Robles. SERVICIO IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MELIÁN, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Sus padres Francisco Melian, Grecima Diaz sus hnos Nelson, Javier, Grecia, Marcos, Marcelo, Adriana, Laura y sobrinos sus tios Juan, Hugo y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Misericordia Servicio Realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJAS, NICOLÁS DELFOR (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su hermana Alba Ramona Rojas, su cuñada Eugenia Perez, sobrinos Maria Eugenia, Maria Cristina, Ramon, Nicolas, Luis y demas familiares part. su fallec,. sus restos seran inhum. hoy en el cement. de Clodomira a las 16 hs. NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.

SÁNCHEZ, BLANCA ROSALIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Sus padres Ramón Sanchez, Silvia Saldaño sus hnos Ramon, Emilio, Alberto, Horacio, Agustin,Victor, Silvia, Lucas, Angela, hnos politicos sobrinos y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Romanos el cortejo partirá de La Bajada Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ROMANO, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/16|. Querido Hermano: hoy se cumplen dos años de aquel día difícil de superar. Te llevamos en el alma por siempre. Pueden pasar días, años, pero vos siempre estarás en nuestros corazones. La fe nos permitirá volver a encontrarnos y disfrutar de la vida eterna, hasta mientras recordaremos los mejores momentos vividos- Si supieras ¡cuánto te extrañamos! solo Dios y la Virgen saben lo que en el fondo de nuestro ser sentimos. Sus Hermanos, Hugo, Mario, Roger , Liliana y sus hijos, invitan a familiares y amigos a la misa en su memoria en la iglesia La Salette, hoy sábado 17/11/2018, las 20.30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, JULIO ARGENTINO (YIYO) (q.e.p.d.) Falleció 14/11/18|. Maria Eugenia González, Pepe González y Martín Bunge participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Ramiro. Ruegan oraciones en su memoria para fortalecer a su familia.

BRAVO, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Leila Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo y vecino Ramiro Bravo. Acompañan a su familia en tan duro momento.

CORNEL, FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. La Comunidad educativa y la Asociación Cooperadora de la Esc. Tecnica N° 5 "Dr. R. Carrillo" participa con profundo dolor el fallecimiento hermano del Prof. Sergio Chayep y cuñado de la Prof. Claudia Santillán, docentes de esta casa de estudios, rogando una oración en su memoria. Frías.

DÍAZ DE RODRÍGUEZ, JOSEFA BALDOMERA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. "Nadie se va para siempre si deja huellas en los corazones de quienes tuvieron la dicha de compartir su vida". El grupo de amigos "Cuervos Frienses" de su hijo Chispa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Rodriguez en tan doloroso momento. Elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz y cristiana resignación a sus familiares y amigos.

ROJAS, NILDA VERTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Su sobrina Luisa Diaz de Langui, su esposo Rogelio y sus hijas: Cristina y Yanina participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, NILDA VERTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Renè O. Gomez y Ada B. Costilla y sus hijas: Miriam y Roxana y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, NILDA VERTA (q.e.p.d.) Fallecio el 15/11/18|. Los compañeros de su hija Liliana Costilla de la UPA Nº 4 del Bº Ejército Argentino participan con profundo dolor del fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SCASSO, JULIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció 17/11/10|. "No llores si me amas si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo, si supieras oir el canto de los angeles y verme en medio de ellos sentiras que te sigo amando, cuando llegue el dia y tu alma venga a este Cielo, volveremos a vernos, enjuga tus lagrimas y no llores si me amas". Su madre Dolores, sus hermanos Mary, Daniel, Yona, Fabian y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la Capilla del Señor de los Milagros de Mailin de Añatuya, al cumplirse 8 años de su fallecimiento.