Fotos Motochorros atacaron a una mujer en la parada de colectivos de una iglesia

17/11/2018 -

Una mujer denunció que fue víctima del accionar de motochorros, los cuales la abordaron cuando se dirigía hacia la parada de colectivos. Los delincuentes la despojaron de su cartera donde contenía efectos personales. Fuentes policiales informaron que una mujer de apellido Ledesma de 55 años que reside en el barrio Jorge Newbery, se presentó ayer en horas de la siesta en la Seccional 5ª para denunciar el ilícito. La vecina indicó que momentos antes se dirigía a la parada de colectivos ubicada en inmediaciones de la Iglesia Santa Rita. En esos momentos, dos jóvenes que se conducían en una motocicleta pasaron por el lugar y al observar que ella estaba sola, se acercaron. El que viajaba como acompañante, saltó del rodado y la abordó, arrebatándole su cartera de color negro, para luego darse a la fuga. Según precisó Ledesma, por fortuna no llevaba elementos de valor. Sólo se habrían llevado sus lentes y las llaves de su domicilio. En la descripción de la denunciante, los delincuentes tendrían aproximadamente unos 20 años y circulaban en una motocicleta de baja cilindrada de color rojo. La mujer también señaló que mientras estaba siendo víctima del arrebato, habrían pasado algunos vecinos del sector por el lugar, pero que no intervinieron, aunque sí podrían ser testigos del hecho. Personal policial inició recorridos por la zona y alertó a todas las dependencias para poder dar con los autores, pero hasta anoche no habían podido dar con ellos.