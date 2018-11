Danilo Petrucci sacó ventajas en Valencia

17/11/2018 -

Danilo Petrucci afronta su último gran premio antes de dar el salto a la Ducati oficial, y en unas condiciones de mojado en las que se mueve bien, acabó con el mejor tiempo de la FP2. Ayer fue el más veloz en el Gran Premio de Valencia de MotoGP.

"Tengo que intentarlo, estas condiciones me gustan y siempre me han ido bien desde que estoy en MotoGP, sin saber muy bien el motivo. Mi estilo de pilotaje me ha hecho sufrir bastante en mis últimas carreras en seco, pero en mojado funciono mucho mejor, me vengo arriba", explicó.

El del equipo Pramac logró poner la moto a punto por la tarde con gomas usadas.

"Me he divertido mucho con la moto. Los chicos del equipo han hecho un gran trabajo. La moto va muy bien de electrónica, y el tiempo lo hemos hecho con una goma usada, con hasta 33 vueltas", informó.

"Por la tarde las condiciones eran más difíciles, había más agua, y he sido el más rápido. Si llueve el domingo creo que puedo estar entre los más fuertes", avisó.

"La pista estaba al limite, con algunas curvas muy complicadas. Con mucha lluvia es complicado tener una buena visibilidad en la recta, y eso en carrera será importante. Lo bueno es que la pista drena rápido", zanjó el italiano, tras la primera jornada oficial en Valencia.

Hoy, en la mañana argentina, volverán a salir a pista, en busca de la pole position, en esta última cita del año.

Mañana, bien temprano (a las 5 hora de Argentina), correrán la última final del año 2018.