El gobernador Zamora recibió a los deportistas locales que participaron en los Juegos Evita 2018

17/11/2018 -

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora recibió en el Salón de Acuerdos de Casa Gobierno a la delegación de atletas que participaron de los Juegos Nacionales Evita 2018 en la ciudad de Mar del Plata, representando a Santiago del Estero.

Durante el encuentro, el primer mandatario, acompañado por el subsecretario de Deportes, Carlos Dapello, saludó a los deportistas y los felicitó por el gran desempeño que tuvieron al representar a Santiago del Estero en los Juegos Evita.

El gobernador se mostró feliz por la visita de los jóvenes atletas y subrayó: "Felicitaciones por los logros -agregó- para mí fue un honor recibirlos. Gracias a los padres, cuerpos técnicos, profesores, entrenadores y la gente de distintas instituciones que hacen posible que los chicos compitan. Gracias a todos por el esfuerzo", señaló el Dr. Zamora.

Entre los atletas convencionales se lograron 4 medallas de oro, 4 de plata y 4 de bronce. Entre los atletas especiales se consiguieron: 7 medallas de oro, 7 de plata y 3 medallas de bronce.

Reconocimiento

Los atletas convencionales que obtuvieron la medalla de oro: Luis Borquez (sub-16) en Boxeo; Mauricio Suárez (Sub 16) en Ajedrez; en Básquet (femenino) el Club Borges (u-15) y en Hockey (femenino) Santiago Lawn Tennis Club (sub 14).

Los que también se subieron al podio y obtuvieron la medalla de plata en la disciplina de Karate (sub 15) Guillermo Álvarez; en Gimnasia Rítmica (sub 14) infantil de Colonia Dora; en Judo, (40 kg - sub 14) Oriana Orestes y en Natación (masculino-sub 14), Matías Sosa González.

Medalla de bronce fueron: Atletismo (masculino - sub 17) Alex Méndez (Weisburd) en Lanzamiento de Jabalina; en Vóley (masculino sub 17) el Club Atlético Mitre obtuvo el tercer lugar y en Boxeo categoría 50 kg (sub 16) Oriana Orestes (Quimilí)

Entre los atletas Especiales fueron medalla de oro en Atletismo: Javier Coronel (Capital) en 100 m; Ayelén González (Estación Simbolar) en 150 m; Hugo Cabeza (Beltrán) en Bala y 80 m, todos pertenecientes a categoría sub 16. En categoría sub 18, Matías Brescia (capital) en 100 m; junto a Karen Moreno (Pinto) en lanzamiento de bala y Antonella Morales (Capital) salto en largo.

Medallas de plata fueron: categoría sub 18, María Juárez (Capital) en 100 m; también Elizabeth Núñez (Suncho Corral) 100 m; Matías Brescia (capital) en lanzamiento bala; Olegario Córdoba (Las Termas de Rio Hondo) 100 m y Karen Moreno (Pinto) en 200 m.

Medalla de Bronce: Axel Rodríguez (La Dársena) (sub 14) en salto en largo; categoría sub 16, José Rodríguez (Forres) salto en largo y Gonzalo Paz (Forres) en 150 m.

Agradecimiento

Durante la visita, profesores, entrenadores y padres que acompañaban a los chicos también aprovecharon su oportunidad y le agradecieron al gobernador el apoyo recibido para que los chicos puedan participar, destacando la importante gestión de gobierno que viene desarrollando el Dr. Zamora en materia deportiva, con grande logros tanto nacionales como internacionales en varias disciplinas deportivas.

El coordinador del área de Discapacidad, Diego Ledesma, habló con el primer mandatario y resaltó: "La atención y el interés que pone por nuestros atletas, por nuestro niños con discapacidad, es una acción que viene desarrollando su Gobierno desde los inicios", subrayó.

Alfredo Vega profesor del Colegio de Weisburd, quien acompañó a Alex Méndez que ganó medalla de bronce en atletismo, agradeció en nombre de toda la gente del interior de la provincia. "Gracias por darnos la posibilidad de poder competir en Mar del Plata" expresó. "Trabajamos con los chicos para que puedan ir a competir y sacar buenos resultados como Alex, que tuvo un tercer puesto", destacó.