Un hincha del Millo ofreció su entrada a cambio de un trabajo

17/11/2018 -

Un socio de River publicó en un foro ‘millonario’ su intención de transferir una entrada al Monumental para la gran final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors a cambio de un empleo.

Matías Álvarez, de 24 años, socio de River desde los cinco, posteó: ‘Tengo una Sívori alta para la gran final, pero lo cierto es que tengo otras urgencias de que ocuparme. Por eso permuto mi entrada por ingresar a un trabajo en oficina/empresa’.

El fanático, estudiante de Derecho, comentó que unos meses atrás se quedó ‘sin laburo’ y que en la actualidad ‘se hace difícil trabajar en el ámbito de la carrera’.

‘No busco sacar plata de la reventa, me llegaron cientos de mensajes y no me interesa, no es el caso, me muero por ir a la cancha, pero lamentablemente tengo que pensar más allá’.