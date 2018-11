Cristina denuncia maniobras de espionaje ilegal

17/11/2018 -

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció maniobras de espionaje ilegal, por las que responsabilizó al Gobierno, y sostuvo que el juez federal Claudio Bonadio no hace "nada" al respecto. "¿Hasta cuándo me van a seguir espiando?", se preguntó la exmandataria. A través de una serie de mensajes difundidos en su cuenta de Twitter, la ahora senadora nacional señaló que el pasado jueves por la mañana "dos personas sin identificación alguna intentaron colocar tres cámaras y un domo" en la esquina de su casa, en el barrio porteño de Recoleta, y que el personal de la Policía Federal que integra su custodia "advirtió esta situación y les consultó qué tipo de tareas estaban realizando. Les dijeron que eran empleados de la empresa Donaide SA e iban a colocar estas cámaras por disposición del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Fue por ello que este viernes el jefe de la custodia se presentó para denunciar estos hechos en el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Federal, cuyo personal tomócontacto con el juzgado de turno.

"¿A que no adivinan quién estaba de turno? Bingo... Bonadio. La secretaria del Juzgado, Carolina Lores Arnaiz, ordenó desestimar la denuncia y no iniciar ningún tipo de investigación por estos hechos", cuestionó.