Informó que su ex la amenaza por teléfono y la persigue a todos lados

17/11/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una joven mujer de 23 años denunció a su ex pareja por amenazas y desobediencia judicial. La denunciante manifestó a las autoridades de la Oficina del Menor y la Mujer que el denunciado es su ex pareja y que se encuentran separados hace 7 meses.

Según revelaron las fuentes consultadas, el motivo de la denuncia y la gota que colmó la paciencia de la víctima fue el último hecho registrado el jueves por la noche cuando se encontraba en un bar, en inmediaciones de avenida Belgrano y Moreno, recibió un mensaje de texto del acusado donde le manifestaba: "Voy a ir para ahí y te haré pasar vergüenza".

Ante esta situación la denunciante decidió retirarse del lugar y dirigirse a su domicilio y cuando transitaba por Sarmiento esquina Gorostiaga fue interceptada por el mismo, quien según la denunciante le dijo: "Te voy a romper la moto donde te vea", e intentó arrebatarle el teléfono que tenía en su mano. La mujer agregó en la denuncia que su ex pareja tiene un medida judicial de restricción de acercamiento para con ella.

Del hecho tomó conocimiento la Oficina del Menor y la Mujer y se puso en conocimiento del fiscal de turno.