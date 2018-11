La fecha 9 se pone hoy en marcha

17/11/2018 -

La Comisión Provincial de Minibásquet programó para esta noche la novena fecha de la Copa Municipalidad de la Capital, reservado para las divisiones formativas.

Por la zona A se cumplirá la siguiente programación: desde las 9.30, Lawn Tennis vs. Tiro Federal; 15, Coronel Suárez vs. Quimsa Rojo y Normal Banda vs. Olímpico.

Los cruces Villa Mercedes vs. Huracán y Tiro Federal vs. Fernández BBC fueron programados para el lunes. Libre: Jorge Newbery.

Por la zona B se jugarán estos partidos: desde las 9.30, Coronel Borges vs. Belgrano; 10, Nicolás Avellaneda vs. Defensores del Sud; 10.30, Red Star vs. Quimsa Azul.