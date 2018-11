Diego París: "La Marcha Zombie no celebra Halloween"

17/11/2018 -

Una vez más llega la Marcha Zombie (y otros Monstruos) de Santiago del Estero, el desfile anual que se realiza por las calles céntricas de la "Madre de Ciudades" para homenajear a las historias de terror de todos los tiempos.





Organizado por Diego París, periodista especializado en historietas y género fantástico, la edición 2018 se realizará hoy, a partir de las 20.30. El punto de reunión y de partida es el local de Teatro Adatise (Libertad 175). Se debe asistir ya caracterizado. La participación es libre y gratuita.





Más allá del divertimento, la marcha busca como cada año brindar una ayuda solidaria. En esta ocasión desde la organización se pide a los participantes colaborar con alimentos no perecederos. Estos serán entregados a cuatro comedores/merenderos infantiles de los barrios La Católica, Belén, Siglo XXI y Puestito de San Antonio.





¿Cuál será el recorrido?

La edición 2018 será la más extensa a la fecha. Partimos desde Adatise, avanzamos por calle Libertad hasta 25 de Mayo, gira por 25 de Mayo hasta Avellaneda; avanza por Avellaneda hasta Independencia. Toma por Independencia e ingresa por Peatonal Tucumán. Se desplaza por Peatonal Tucumán hasta Salta. Gira por Salta y avanza hasta Peatonal Absalón Rojas. Ingresa por Peatonal Absalón Rojas hasta 24 de Septiembre. Da dos vueltas a la plaza Libertad. Desconcentración en el frente a la entrada principal del Centro Cultural del Bicentenario.





¿En qué consiste la marcha?

Es un desfile que recorre las calles de Santiago, en el cual los participantes se caracterizan e interpretan a personajes de historias de terror, conocidos o creados para la ocasión, principalmente zombies, ya que éstos son quizás los monstruos más populares de la pantalla y las viñetas en lo que va de este Siglo XXI. Pero no se excluyen, es más, se incentiva la caracterización como otros monstruos. Especialmente a los que forman parte de nuestro folclore.

¿Por qué celebrar el terror?

Por ser éste el exponente, la arista del género fantástico más arraigada en el público masivo. No es casual que los films de terror sean los que más tiempo permanecen en cartel en los cines (espacialmente en Santiago del Estero), o que The Walking Dead sea uno de los cómics más vendidos del mundo. Si bien cada vez son menos, pero todavía hay muchos adultos que se reprimirían ante las ganas de leer una historieta de superhéroes por considerarla infantil; más no dudarían en meterse en una sala para disfrutar de una película de horror aunque el grado de fantasía en uno y otro relato sea el mismo.

¿Con esta marcha celebran Halloween?

La Marcha Zombie (y otros Monstruos) de SdE no celebra Halloween, pero sí toma de ella la modalidad de la caracterización, del disfraz para divertirse. Y, obviamente, elige para su realización una fecha cercana para aprovechar el empuje que esa celebración da al género de terror. La marcha también sirve para rescatar la tradición carnavalera de antaño, cuando en muchas ciudades de nuestro país los niños asistían a los corsos disfrazados. Esto también se ve en festividades de otras latitudes, como en Halloween.