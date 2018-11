El ratón más famoso cumplirá 90 años

Fotos Mickey apareció en más de 200 cortos y largometrajes.

17/11/2018 -

El ratón Mickey, uno de los dibujos animados más populares de la historia y símbolo de los estudios de animación de Walt Disney, cumplirá 90 años mañana en conmemoración del estreno comercial de su primer cortometraje.

La efeméride dicta que el "nacimiento" de Mickey Mouse ocurrió con el estreno del corto "Steamboat Willie", que se vio por primera vez el 18 de noviembre de 1928 en el Universal’s Colony Theater de Nueva York.

En rigor, no fue el primer filme que tenía a Mickey como protagonista, ya que tanto él como su novia Minnie aparecían en otros cortos llamados "Plane Crazy" y "The Gallopin’ Gaucho", que se proyectaron meses antes en funciones de prueba para un público de familiares, pero que no convencieron.

Las crónicas de aquellos tiempos indican que a Disney, que había fundado sus estudios de animación en 1923 y buscaba un nuevo personaje estelar para reemplazar a Oswald el conejo afortunado, cuyos derechos había perdido a manos de Universal meses antes, le obsesionaba la idea de superar los problemas técnicos que dificultaban la sincronización de sonido e imagen.

En una época en la que la industria comenzaba la transición del cine mudo al sonoro, ordenó avanzar con el siguiente corto: "Steamboat Willie".

Dirigido por el propio Disney y el co-creador del personaje, Ub Iwerks, el filme fue rodado en blanco y negro con una duración de 7 minutos y 42 segundos, y no sólo fue uno de los primeros cortos animados con sonido sincronizados, sino que sería un verdadero éxito.

Sería tan popular que opacaría a la película antes de la cual se proyectaba y para la que se suponía debía ser sólo un "aperitivo": "Gang War", que pasó a la historia como "la cinta que acompañaba a ‘Steamboat Willie’".

Aunque aún no tenía varias de sus características físicas definitivas, aquel Mickey es reconocible con sus orejas negras, el pantalón corto con botones y los zapatones.

Con los años llegaría la finísima cola saliendo del short, los ojos dejarían de ser tan sólo dos puntos para ganar capacidad expresiva y se incorporarían sus guantes blancos.

La escena inicial y más conocida de "Steamboat Willie", cuyo título parodia a una comedia muda del mismo año de Buster Keaton ("Steamboat Bill Jr."), muestra a Mickey silbando feliz al mando del timón de un barco de vapor que transporta carga por el río, hasta que aparece Pete y le ordena que vaya a trabajar.

Luego de las peripecias para hacer subir a Minnie al barco, con un gancho de grúa que la calza por la bombacha, Mickey comienza a luchar con una cabra que come lo más campante la guitarra, partituras y demás pertenencias de su enamorada.

Aunque la cabra consigue comerse el instrumento, Mickey nota que puede utilizarla como caja de música, por lo que primero con ella y luego con todos los animales y objetos a bordo comienza a tocar la canción de folk "Turkey in the Straw".