CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de noviembre de 2018
Por El Liberal
18/11/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. LAS LOCURAS DE DICK Y JANE
19.30 CINE. QUISIERA SER GRANDE
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. QUISIERA SER GRANDE (CONTINÚA)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA
00.15 POLO. HERENCIA DE GLORIA
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 7
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA
19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 GIGANTES DEL SUD
18.30 DE A DOS
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN
23.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
CANAL4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
12.23 HISTORIAS CRUZADAS
03.20 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA
05.17 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
07.10 ESPEJITO, ESPEJITO
09.09 GATÚBELA
11.10 LA FUENTE DEL AMOR
12.57 CJ7. JUGUETE DEL ESPACIO
14.43 LA LEYENDA DE HÉRCULES
16.38 GATÚBELA
18.42 ESCUADRÓN SUICIDA
21.00 DESTINO FINAL 3
22.53 LOS 8 MÁS ODIADOS
TNT
03.01 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES
04.53 BUZZ - SEASON 7
06.00 BUZZ - SEASON 7
07.32 HAPPY FEET. EL PINGÜINO
09.31 LOS PITUFOS 2
11.28 ROBIN HOOD
14.06 TOY STORY 3
16.05 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
18.20 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
18.23 ¿QUÉ PASÓ AYER?
20.17 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS
20.20 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
22.14 INTENSA MENTE
00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA
01.00 DALE DURO
TCM
00.12 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
02.33 LA SERPIENTE Y EL ARCO IRIS
04.12 LOST
04.56 LOST
05.44 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.34 CASADOS CON HIJOS
07.59 LA NIÑERA
08.23 LA NIÑERA
08.47 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.33 CASADOS CON HIJOS
09.58 CASADOS CON HIJOS
10.23 LOST
11.08 LOST
11.55 LA NIÑERA
12.19 LA NIÑERA
12.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.31 LA NIÑERA
13.54 HELLBOY
15.55 BEETLEJUICE
17.31 EL GRAN PEZ
19.48 DIARIO DE UNA PASIÓN
22.00 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ
SPACE
02:01 LA HORA DEL ESPANTO
03:52 HACKERS: NINGÚN SISTEMA ES SEGURO
05:40 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06:51 CONAN, EL BÁRBARO
08:31 DOS INÚTILES EN PATRULLA
10:29 CHAPPIE
12:51 ARMA MORTAL
14:59 ARMA MORTAL 2
17:08 ARMA MORTAL 3
19:28 ARMA MORTAL 4
22:00 FOCUS: MAESTROS DE LA ESTAFA
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* HOY, A LAS 22, NOCHE DE TANGO Y MILONGA, CON ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA
PARTICIPACIÓN DE SOLANA Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA RUMORES DE MILONGA.
KALÚ
(AUTOPISTA)
* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN
HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1992)
* HOY, A LAS 21.30, CARLOS MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y CHUNI CARDOZO.
CINES
SUNSTAR
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
18/11 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast) 00:35 (Cast)
CASCANUECES Y LOS
CUATRO REINOS (2D)
AVENTURA (ATP)
18/11 - 19/11 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)
MATAR O MORIR (2D)
DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)
19/11 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20
(Subt)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
19/11 18:45 (Cast) 21:30 (Subt) 00:20
(Subt)
HELL FEST: JUEGOS
DIABÓLICOS (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
19/11 18:30 (Cast) 20:30 (Subt) 22:30
(Subt) 00:30 (Subt)
OPERACIÓN OVERLOND
(2D)
SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/11 - 19/11 14:30hs (Cast) 17:00hs
(Cast)
HALLOWEEN (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
18/11 - 19/11 14:10 (Cast) 16:20 (Cast)
BOHEMIAN RHAPSODY
(2D) DRAMA (+13 AÑOS)
18/11 13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 19:10
(Cast) 21:50 (Subt) 00:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRÍMENES DE
GRINDELWALD ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10- 17:50-
20:10- 22:10-
SUBTITULADO 22:10 (SÓLO JUEVES)
ANIMALES FANTÁSTICOS:
LOS CRIMENES DE
GRINDELWALD ATPA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 19:10-
OPERACIÓN OVERLOD
ATPA 16 AÑOS CASTELLANO 2D
23:00- SUBTITULADO 23:00 (SÓLO
JUEVES)
EL CASCANUECES Y
LOS CUATRO REINOS ATP
CASTELLANO 2D 20:30
PIE PEQUEÑO ATP
CASTELLANO 2D 17:00
BOHEMIAM RHAPSODY 2D
APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:50 - (TODOS LOS DIAS)