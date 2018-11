CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de noviembre de 2018

18/11/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. LAS LOCURAS DE DICK Y JANE

19.30 CINE. QUISIERA SER GRANDE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. QUISIERA SER GRANDE (CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 FAMILIAS FRENTE A FRENTE, DESAFÍO EN LA COCINA

00.15 POLO. HERENCIA DE GLORIA

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

22.00 DEBO DECIR





CANAL 7

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 DOCUMENTALES EN LA TV PÚBLICA

19.00 FAROS, LA LUZ DE LA CIVILIZACIÓN





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 GIGANTES DEL SUD

18.30 DE A DOS

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN

23.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA





CANAL4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

12.23 HISTORIAS CRUZADAS

03.20 UTOPÍA. EL CAMINO A LA VICTORIA

05.17 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

07.10 ESPEJITO, ESPEJITO

09.09 GATÚBELA

11.10 LA FUENTE DEL AMOR

12.57 CJ7. JUGUETE DEL ESPACIO

14.43 LA LEYENDA DE HÉRCULES

16.38 GATÚBELA

18.42 ESCUADRÓN SUICIDA

21.00 DESTINO FINAL 3

22.53 LOS 8 MÁS ODIADOS

TNT

03.01 8 MILE. CALLE DE LAS ILUSIONES

04.53 BUZZ - SEASON 7

06.00 BUZZ - SEASON 7

07.32 HAPPY FEET. EL PINGÜINO

09.31 LOS PITUFOS 2

11.28 ROBIN HOOD

14.06 TOY STORY 3

16.05 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

18.20 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

18.23 ¿QUÉ PASÓ AYER?

20.17 LO MEJOR DE LATIN GRAMMYS

20.20 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

22.14 INTENSA MENTE

00.00 UN GALLO PARA ESCULAPIO SEGUNDA TEMPORADA

01.00 DALE DURO





TCM

00.12 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ

02.33 LA SERPIENTE Y EL ARCO IRIS

04.12 LOST

04.56 LOST

05.44 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.34 CASADOS CON HIJOS

07.59 LA NIÑERA

08.23 LA NIÑERA

08.47 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.33 CASADOS CON HIJOS

09.58 CASADOS CON HIJOS

10.23 LOST

11.08 LOST

11.55 LA NIÑERA

12.19 LA NIÑERA

12.43 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.31 LA NIÑERA

13.54 HELLBOY

15.55 BEETLEJUICE

17.31 EL GRAN PEZ

19.48 DIARIO DE UNA PASIÓN

22.00 ERIN BROCKOVICH, UNA MUJER AUDAZ





SPACE

02:01 LA HORA DEL ESPANTO

03:52 HACKERS: NINGÚN SISTEMA ES SEGURO

05:40 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06:00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06:51 CONAN, EL BÁRBARO

08:31 DOS INÚTILES EN PATRULLA

10:29 CHAPPIE

12:51 ARMA MORTAL

14:59 ARMA MORTAL 2

17:08 ARMA MORTAL 3

19:28 ARMA MORTAL 4

22:00 FOCUS: MAESTROS DE LA ESTAFA





A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* HOY, A LAS 22, NOCHE DE TANGO Y MILONGA, CON ADRIÁN CÁCERES, FACUNDO DOMÍNGUEZ, CIELO DUARTE, VIRGINIA FERNÁNDEZ, MARIO DUVAL Y PABLO ARAUJO; Y LA

PARTICIPACIÓN DE SOLANA Y LAUTARO, DE LA ACADEMIA RUMORES DE MILONGA.





KALÚ

(AUTOPISTA)

* VIERNES 30, LA PEÑA DE ORELLANA LUCCA CON “LOS SIN NOMBRE”, PANCHO MIRANDA BANDA (CHILE), ROMINA NUÑES (CHILE), LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS, CHRISTIAN

HERRERA Y MATACOS (SALTAJUJUY), QUINTA COPLA Y AVENIDA FOLK.





CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.





SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1992)

* HOY, A LAS 21.30, CARLOS MARRODÁN, JESSICA PAIVA Y CHUNI CARDOZO.





CINES

SUNSTAR

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

18/11 14:00 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast) 00:35 (Cast)

CASCANUECES Y LOS

CUATRO REINOS (2D)

AVENTURA (ATP)

18/11 - 19/11 14:20 (Cast) 16:30 (Cast)

MATAR O MORIR (2D)

DRAMA, ACCIÓN (+16 AÑOS)

19/11 19:30 (Cast) 22:10 (Subt) 00:20

(Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

19/11 18:45 (Cast) 21:30 (Subt) 00:20

(Subt)

HELL FEST: JUEGOS

DIABÓLICOS (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

19/11 18:30 (Cast) 20:30 (Subt) 22:30

(Subt) 00:30 (Subt)

OPERACIÓN OVERLOND

(2D)

SUSPENSO, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/11 - 19/11 14:30hs (Cast) 17:00hs

(Cast)

HALLOWEEN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

18/11 - 19/11 14:10 (Cast) 16:20 (Cast)

BOHEMIAN RHAPSODY

(2D) DRAMA (+13 AÑOS)

18/11 13:50 (Cast) 16:30 (Cast) 19:10

(Cast) 21:50 (Subt) 00:30 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRÍMENES DE

GRINDELWALD ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10- 17:50-

20:10- 22:10-

SUBTITULADO 22:10 (SÓLO JUEVES)

ANIMALES FANTÁSTICOS:

LOS CRIMENES DE

GRINDELWALD ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 19:10-

OPERACIÓN OVERLOD

ATPA 16 AÑOS CASTELLANO 2D

23:00- SUBTITULADO 23:00 (SÓLO

JUEVES)

EL CASCANUECES Y

LOS CUATRO REINOS ATP

CASTELLANO 2D 20:30

PIE PEQUEÑO ATP

CASTELLANO 2D 17:00

BOHEMIAM RHAPSODY 2D

APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:50 - (TODOS LOS DIAS)