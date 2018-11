FÚNEBRES | 18 de noviembre de 2018

18/11/2018 -

FALLECIMIENTOS

Nélida Argentina López

Reyna Angélica Ybáñez (La Banda)

Sara Noemí Cura

Argentina Ríos (La Banda)

Clementina Eugenia Clemente

Rolando Mansilla

Esteban Alejandro Melicce

Sepelios Participaciones

CURA, SARA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su esposo Gustavo, sus hijos Hernán, Lurdes, Brian, Luzmila, Elio, Gustavo y Carmen, sus nietos Emir, Solange, Briana, Liz y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 Tel. 4219787.

LÓPEZ, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su esposo Roque Domínguez, sus hijos Viviana, Roque, Manuel, Mariana, Sandra, Elpidio, Wualdi, Martín, Gera, Alejandra, Pamela, nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Zanjón COB. CARUSO CIA DE SEGUROS SA SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 421-9787.

LÓPEZ, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. "Caminante no hay camino, se hace camino al andar".. La Agrupacion Peregrina Policial Amo Jesus, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en tan irreparable pérdida.

LÓPEZ, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Raul Gauna, Lucia Burgos sus hijas Florencia y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Carmen Tijera y flia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su madre del corazón. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Su esposa, Blanca Carabajal, sus hijos, Cristian y Miguel, sus nietos, Constanza, Bautista, Sivila y Josue, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad, hoy a las 9 hs. Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Robert Rivero, Sandra Ruiz, David Rojas, Malena Fernandez, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, participan su fallecimiento y acompañan en dolor a su hijo CPN Cristian Mansilla. Ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Eduardo Makhoul y familia participa y acompaña a su amigo Cristian Mansilla y demás fliares. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Claudia Makhoul y familia participa el fallecimiento del papá de su amigo Cristian Mansilla y acompaña a toda su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. La comisión directiva, socios y simpatizantes del Arsenal Fútbol Club de Villa La Punta participa con dolor el fallecimiento de uno de los fieles colaboradores de esta institución. Acompaña a su familia en este duro trance. Villa La Punta. Choya.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Carlos Delgado y flia. participa con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Villa La Punta. Choya.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Angélica Ferreyra y flia. participa con dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias por su descanso eterno. Villa La Punta. Choya.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Gaby Bravo y flia. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de gran tristeza. Villa La Punta. Choya.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Dale el descanso eterno. Emilia Chávez y Rubén Leiva participan con dolor el fallecimiento de su gran amigo. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Siempre te vamos a recordar querido amigo. Pedro Villalba y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este duro momento que les toca vivenciar. Choya.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Jesús Serrano y flia. participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Mirta Moltini y familia acompañan en este momento de mucho dolor a su hijo Cdor. Cristhian Mansilla. Ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Empresa Complejo Parque SA. y Norte beneficios, participan con dolor el fallecimiento del papa del Subsecretario de Desarrollo Social Cristian Mansilla, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad,

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Dra. María Alejandra Yoshitake participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cont. Cristian Mansilla. Ruega oraciones en su memoria.

MANSILLA, ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MELICCE, ESTEBAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Su hijo Rafael, su madre Marcela, sus hermanos José, Ricardo, María Emilia y Carolina, sus hermanos políticos Andréa y Luis Carlos, sus sobrinos Aymé, Morena, Rodrigo, Felipe, Lautaro, Amber; y Lito Villarreal participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque El Descanso. Elevan oraciones en su querida memoria.

PALLARES, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Señor ya esta ante Ti, recíbela en tus brazos dale el descanso eterno y una cristiana resignación a su familia. Sus primos Kuky Romano de Luna y Tito Romano elevamos oraciones en su memoria.

PALLARES, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. La Asociación Civil "Coral Plenitud" de Adultos Mayores y su Prof. Juan Cano participan con dolor el fallecimiento de su querida compañera, acompañan a sus hijos y familiares en estos dolorosos momentos. Que Dios la reciba en sus brazos y le dé el eterno descanso.

PALLARES, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. "Que nuestra Madre María, te presente ante el Señor, en tu nueva morada". La promoción 63 de la Escuela Normal M. Belgrano, hoy tendremos una estrella en el firmamento que titilará mas seguido, porque desde distinto lugar, seguiremos juntas, en el tren de la vida. Siempre te recordaremos Betty querida, pronta para escuchar, reír y compartir alegrías y tristezas. Rogamos fortaleza a tu hermosa flila.

VÁZQUEZ, ADELINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Sus hijos Daniel Vazquez, Daniela, Mercedes, Sonia, hermanos Norma Cesar, Carlos Raul, h. pol. Jorge y demás fliares. partic. su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

FARÍAS, JUAN TEODORINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Que Dios te tenga en su gloria". Su abuela María, sus tíos Jorge, Miguel, Manuela, Rodolfo y familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RÍOS, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Su hijo Raul Armando Ponce, nietos y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

YBÁÑEZ, REYNA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/18|. Su esposo Raúl Páez, sus hijos María, Karina, Francisca, Beatriz, José, Claudia, Rubén, Sonia, Sulma, Raúl, José, sus hijos pol. nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Capilla, Dto. Banda COB. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel. 4219787.

CORTEZ, MARGARITA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Sus hijos Margarita. Maria, Ramona Carlos Guillermo Pablo Sergio Juaquin Moise, nietos, hijos polit, y demas flia.. sus restos serán Inhumados hoy en el cementerio de Villa La Punta, Hs, 10. Cob, Iosep Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. Plata 162. Tel. 4219787.

NADAL, ANDRÉS FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. Elías Salomón y familia participan el fallecimiento del tío de su nuera Valeria y cuñado de Mirta Lescano. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JOSE SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/18|. Su hija Alcira, nietos Sebastian Ramon Roberto, bisnieto Mauro y demas flia., sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Villa Jimenez, 17 Hs. Cob, Iosep, Servicio Realizado Por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJAS, NILDA VERTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/18|. La Comunidad Educativa de la Esc. N°754 de Clodomira participa el fallecimiento de la madre de la colega Elizabeth Costilla y madre política de Pedro Palomo, docente de este establecimiento, y los acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SICA, EMILIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/18|. Gracias por tu amistad, descansa en paz. Carlos Bulnes participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo. Acompaña a su familia con cálido sentimiento. Quimilí.

Invitación a Misa

BONAHORA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/16|. Tu ausencia duele como el primer día de tu partida, pero ya no me quedan más lágrimas. Se que Dios te a designado un lugar especial en el cielo, desde allí nos cuidas y proteges. Su esposa Lidia, sus hijos Julio, Roxana, Adrian, su mamá, sus hermanos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

CAMACHO, MARCELO GABRIEL - CAMACHO, RAFAEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 11/11/96 - 18/11/17|. Recordarlos en esta fecha hace que nuestros corazones tiemblan pues todo los recuerdos a su lado fueron especiales y llenaron nuestros dias de felicidad. Estamos seguros que ambos están descansado en un lugar lejano, tranquilo, pero al mismo tiempo dentro de nuestros corazones y desde allí pueden vernos y guiarnos. Gracias Padre por todo lo que hicisite y te guardamos en nuestro memoria por siempre. Gracias Hermano por el tiempo compartido y por enseñarnos lo que es la nobleza y simpleza del corazón. Para recordarlos en el aniversario de sus fallecimientos. Su familia. Esposa, hijos, nietos, hermanos y sobrinos ofreceran una misa en sus memorias a realizarse el domingo 18 a las 11 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

CASTILLO, VICENTA DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/5/18|. Sus hijos invitan a la misa al cumplirse 6 meses de su partida al Reino de Dios a realizarse el 19/11 en la capilla María Reina Inmaculada a las 10 hs. (Bº Pque. Aguirre)

MALDONADO, HÉCTOR MANUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. Tu silencio hiere. En la casa solo se escuchaba tu voz, hablabas hasta el hartazgo y si no tenías temas contabas los sueños con los que habías despertado, pero desde tu partida se extrañan tus palabras. A 10 meses de tu partida, su esposa María Cristina Rodríguez, sus hijos Pedro Pablo, María Alejandra, Martín y Fernando y su nieta Delfina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia La Inmaculada al cumplirse 10 meses de su fallecimiento.

PIFFERI, LIDIA NORMA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/17|. Al cumplirse el primer año de tu partida a la casa del Señor nos dejaste con un gran dolor en nuestros corazones pero nos reconforta saber que estas junto a Dios. El amor que sembraste toda tu vida permanecera por siempre en nuestros corazones. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tu hija Lidia, hijo politico Dr. Mario Gerez, sus nietos Mario Alejandro, Maria Soledad, Lidia Andrea y Juan, Tu hermana Ive, sobrinos y demas familiares invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20:30hs en la parroquia Cristo Rey. Se ruega una oración en su memoria.

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/18|. "Hoy hace un mes de tu partida al Reino de los cielos, dejando un inmenso vacio en nuestros corazones danos fuerza para continuar, nos falta todo, no hay momentos que no te recordemos". "Que Dios te de el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin". Su esposo José, sus hermanas: Erminia y Gladis, sus primos: José García y Negrucha y demás familiares, invitan a la misa que se realizara en su memoria hoy a las 20.30hs en la Iglesia Cristo Rey de la Ciudad de La Banda.

TOLOZA, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/18|. "Marta, tu servicio incondicional lo hacías con todo el amor que te brotaba de manera natural, fuiste ese puntal donde nos apoyábamos, que nos brindaba fortaleza y seguridad. Nos reconforta saber que desde el lugar que estés, seguirás brindándonos tus cuidados y protección. ¡Te amamos Ma!" Su esposo Cacho, sus hijos y sus nietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Sagrado Corazón Bº San Martín, L.B., al cumplirse un mes de tu partida a la Casa del Padre.

NUÑEZ, LILIANA GRACIELA (q.e.p.d) Falleció el 18/11/13|. Su esposo, hijo, hija política y nieta invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20:30 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, al cumplirse 5 años de su desaparición física. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.