Tratamiento para el síndrome de Waardenburg

18/11/2018 -

El síndrome de Waardenburg es un trastorno de tipo genético, que no cuenta al menos en este momento con ningún tipo de tratamiento curativo. Sin embargo, sí resultan tratables muchas de las dificultades que el síndrome genera, llevándose a cabo un abordaje más bien centrado en síntomas y complicaciones concretas en función de la disfuncionalidad o riesgo que pueda suponer para el paciente con un abordaje de una evaluación neuropsicológica. El tipo de intervención más habitual es el que tiene que ver con la posible sordera o hipoacusia, en la que podrían emplearse técnicas como el implante coclear. La vigilancia y prevención de la aparición de tumores (por ejemplo melanomas) es también algo a tener en cuenta y en caso de aparecer también deberán ser convenientemente tratados. Algunas alteraciones de la piel y la morfología facial también podrían requerir cirugía, si bien no es tan frecuente. Por último, de aparecer problemas oculares también deberán de tratarse. En su mayoría el síndrome de Waardenburg no genera ni suele presentar grandes complicaciones en sus modalidades más comunes, la tipo 1 y la tipo 2, de manera que quienes la padecen suelen poder llevar una vida típica. Ello no quiere decir que no tengan dificultades, pero por lo general el pronóstico es positivo de cara a tener una buena calidad de vida.

En el caso de los subtipos 3 y 4, el número de complicaciones puede ser mayor. En el caso del 4 el padecimiento de megacolon puede llegar a generar alteraciones que pongan en peligro la vida de quien la padece. Si no es correctamente tratado. El tratamiento de estas complicaciones puede requerir de cirugía por tal de corregir el megacolon o mejorar la funcionalidad de las extremidades superiores (por ejemplo, reconstruyendo las extremidades y separando los dedos). En caso de discapacidad intelectual también puede ser necesaria la aplicación de pautas educativas que tengan en cuenta los posibles problemas derivados de ella, como por ejemplo un plan individualizado en el ámbito educativo (si bien por lo general la discapacidad intelectual suele ser leve).

Asimismo también hay que valorar la posible afectación neuropsicológica: la presencia de anomalías morfológicas puede desencadenar problemas de ansiedad, autoestima y depresión derivadas de la autoimagen. En caso necesario la terapia neuropsicológica puede ser de gran ayuda.