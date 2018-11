Fotos “Yo estoy bien, haciendo lo que me gusta”, el mensaje oculto que un sonarista dejó a su mujer

A un año de la desaparición del ARA San Juan, el mensaje que dejó oculto en su computadora uno de los tripulantes, el sonarista Germán Suárez, a su esposa, se conoció y conmovió a la opinión pública.

Germán grabó un video para que su esposa, Itatí Leguizamón, lo encontrara. "No te preocupes, yo estoy bien", le dijo antes de su última misión

Él era de Santa Fe y ella es de Formosa. Se conocieron en Mar del Plata, se enamoraron, se fueron a vivir juntos. En 2014 se casaron y la Navidad de 2016 la pasaron a bordo del submarino que hoy se encuentra en las profundidades del Océano Atlántico, dentro del límite argentino.

A una semana de haber desaparecido el ARA San Juan, Itatí descubrió en la laptop de Germán un archivo en el escritorio titulado "Para Ita". Era un video que filmó el día anterior a su partida a Ushuaia.

"Te quiero filmar un video por estos días que no voy a estar, para que me puedas ver, para que me puedas escuchar. Quiero decirte te amo con todo mi corazón, que sos una persona muy valiosa, que sos una persona hermosa y que ruego a Dios que esa persona hermosa que sos la empieces de a poco a descubrir en ti misma, que tengas fuerzas, que reces, que tengas fe y que no te preocupes, yo estoy bien, haciendo lo que me gusta", le expresa él, mirando a la cámara de su laptop, mirándola a ella.

"Cada vez que lo escucho es como si me estuviera hablando ahora", confesó con dolor la mujer que eligió darlo a conocer públicamente un año después de la tragedia.