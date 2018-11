Eliana Krawczyk: la única mujer a bordo del ARA San Juan

Fotos HEROÍNA. Eliana Krawczyk, teniente de navío, nació en Misiones.

Apenas se supo de la desaparición del submarino ARA San Juan, los medios comenzaron a escribir las historias de cada uno de los 44 tripulantes. Y una de las más destacadas, fue la de la teniente de navío Eliana María Krawczyk, por ser la primera submarinista en Sudamérica.

Su hermana Silvina, fue uno de los cuatro familiares a bordo del Seabed Constructor que acompañó la búsqueda

Nació en Oberá, Misiones, y Eliana María Krawczyk (34) era la jefa de operaciones del submarino. Aunque ingresó a estudiar Ingeniería Industrial, un día llegó a sus manos una revista especializada y le llamó la atención la vida de los marinos. Fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación e ingresó en la Escuela Naval Militar, integrando la promoción 137.

Egresó en 2008 y luego decidió especializarse en armas submarinas y hacer el curso de submarinista en la Escuela de Submarinos y Buceo de la Armada. Finalmente, en 2012 tuvo su destino inicial en el ARA Salta en el que estuvo cuatro años convirtiéndose en la primera mujer submarinista en Sudamérica.

Hace dos años, la teniente de navío Krawczyk fue destinada al ARA San Juan. "Soy la única mujer a bordo y me siento bien, contenta y feliz", había expresado en una entrevista.

"Duermo con dos compañeros en el mismo camarote, hago mi guardia matutina y soy la responsable de lanzar torpedos durante los ejercicios militares", contó sobre su función.

Aunque durante este año de búsqueda su familia mantuvo un perfil bajo, su hermana Silvina fue uno de los cuatro familiares que embarcaron en el Seabed Constructor, junto a Luis Tagliapietra, José Luis Castillo y Fernando Arjona. Silvina dejó la nave diez días antes de que se encontrara el submarino.

"Todos me preguntan si me asustan los submarinos. Y no. Para mí son impresionantes, algo intrigante y emocionante. Es otra vida. Está la misma camaradería que en un buque, pero hay lazos de unión más intensos en la dotación", contó la teniente Krawczyk a la prensa, en una demostración de su valor y su pasión por la vida de submarinista.