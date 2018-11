Para olvidar el mal trago sudamericano

Fotos POTENCIA. El pívot extranjero Torin Francis es una de las cartas fuertes que tiene Quimsa en el juego interior.

18/11/2018 -

Luego del frustrante paso por Paraguay, donde perdió los tres partidos del cuadrangular de semifinales de la Liga Sudamericana y no pudo acceder a la final, la Asociación Atlética Quimsa volvió a enfocarse en el Súper 20 y esta noche desde las 21, visitará a Regatas Corrientes para abrir la última serie de cuartos de final.

El elenco que dirige Silvio Santader cuenta con la ventaja deportiva en esta llave de play off. Es por eso que el segundo y tercer juego, este último en caso de ser necesario, se disputarán en el estadio Ciudad los días miércoles 21 y viernes 23 de noviembre. El que logre imponerse en esta instancia obtendrá un boleto al Final Four, que se disputará a fines de diciembre, con la Liga Nacional ya comenzada.

La Fusión no dejó una buena imagen en Asunción. Cayó sin atenuantes ante Franca, de Brasil, y en el segundo juego perdió de manera ajustada en el cierre ante Libertad de Sunchales. Ya sin chances, ofreció muy poca resistencia la última noche ante el local Olimpia de Paraguay.

Por eso la principal premisa para esta noche es recuperar esa personalidad y carácter que supo mostrar, por ejemplo, en la serie de octavos de final ante La Unión de Formosa, donde luego de perder por paliza en el Ciudad, el equipo de Santander ganó con autoridad dos juegos seguidos en el estadio Cincuentenario.

Claro que Regatas no será un rival sencillo ni mucho menos. Es que el conjunto que dirige Lucas Victoriano, ex asistente de Santander en la Fusión, tuvo un desempeño similar al de Quimsa en octavos de final, ya que arrancó perdiendo como local, pero después se recompuso y le ganó dos juegos consecutivos a Atenas, en Córdoba.

El conjunto correntino tiene jugadores experimentados de la talla de Paolo Quinteros (recientemente convocado a la selección nacional), Jonatan Treise (ex Quimsa), Ramírez Barrios (ex Olímpico), extranjeros rendidores y jugadores de proyección como el ex Quimsa, Gallizzi.

Quimsa buscará imponer su juego, que se basa mucho en la intensidad defensiva, por lo que una vez más será clave el recambio que llegue desde la banca. De Los Santos, Schattmann, Brussino, Acuña, Mainoldi, Aguerre y Francis, nombres propios de un equipo que puede imponer su jerarquía y dar el primer paso firme.