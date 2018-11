Esteban Andrada aseguró que está bien y con confianza

18/11/2018 -

El arquero de Boca Juniors, Esteban Andrada, regresó ayer después de dos meses a la titularidad, luego de recuperarse de una fractura de maxilar, y afirmó que se encuentra "bien" y "con confianza" para estar en el desquite ante River Plate de la final de la Copa Libertadores de América.





"Estoy bien y con confianza, en mi vuelta a las canchas. Fueron dos meses duros y le agradezco el apoyo a la gente y amigos. Por suerte pude volver y ahora a pensar en lo que viene", señaló el guardavalla.





Sobre su rendimiento contra Patronato, Andrada comentó: "Desde que el médico me dio el alta, me dio tranquilidad, me sentí muy bien".





"Al que le toque atajar contra River estará al ciento por ciento y si no llego a estar apoyaré, porque somos una gran familia", resaltó.





Andrada tuvo buenas intervenciones en el encuentro y sobre el final salvó el cero en su arco al taparle un bombazo a Matías Garrido.