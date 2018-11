Denunció que fue agredida por su ex pareja, pero la policía apresó a su suegro en un confuso episodio

Fotos PRESO. El sujeto terminó alojado en la Alcaidía de la Departamental 40.

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Una mujer denunció que fue agredida por su ex pareja —con quien comparte el mismo techo—, pero cuando la policía fue a aprehender al acusado no se encontraba en su domicilio y allí se produjo un altercado entre los uniformados y el padre del acusado, por lo que el hombre terminó tras las rejas por amenazas hacia los policías y hacia la ex nuera.

Según informó la policía, el hecho se registró en una vivienda de la localidad de San Pablo, departamento Río Hondo.

La víctima contó —en la oficina del Menor y la Mujer— que se encuentra separada del denunciado hace un año, y que con él tiene un hijo en común. Sin embargo admitió que continúa coviviendo en su domicilio, pero en distinta habitación.

Más tarde reveló que el viernes —cerca de las 19.30— su ex pareja arribó a la vivienda y allí mantuvieron una fuerte discusión. Dijo que él intentó golpear al menor y que ante esa situación, ella se interpuso por lo que el acusado la tomó del cuello y la tiró al piso. Afirmó que comenzó a propinarle varios golpes en la región de la cabeza.

La policía puso en conocimiento a la fiscal de turno de la situación, por lo que el representante del Ministerio Público dispuso la inmediata aprehensión del acusado.

Así, una comisión policial se presentó en el domicilio indicado, pero el hombre ya no se encontraba en el lugar.

Al ver a la policía en la vivienda, el padre del acusado ingresó a la casa —aparentemente en avanzado estado de ebriedad— y comenzó a amenazar a la denunciante diciendo: "Si lo llevan preso a mi hijo, yo me voy a encargar de que vos no duermas en tu casa, ya vas a ver lo que te va a pasar".

Ante esto personal policial intentó calmar al hombre sin lograr resultado positivo.

Nuevamente se comunicaron con el fiscal a quien le pusieron en conocimiento de la situación y éste dispuso que se procediera a la aprehensión del padre del denunciado por el supuesto delito de amenazas.