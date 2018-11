Guillermo Moreno: "La fórmula Pichetto-Cristina no me desagrada; contiene a todo el peronismo"

Fotos MIRADA. Moreno apuntó que Cristina Kirchner es por lejos "la dirigente que en términos individuales más votos tiene dentro de nuestro partido".

"Siempre nos dan por muertos, y cuando volvemos, lo hacemos profundamente más peronistas", resaltó el ex secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, tras su visita a la provincia, desde donde resaltó la necesidad de organizar al PJ para ganar las presidenciales 2019, que lo tendrá como precandidato a Jefe de Estado.

El dirigente politico participó ayer de distintas actividades organizadas por la delegación local del PJ, en el marco del Día del Militante.

"Estamos recorriendo el país, escuchando a los compañeros y trabajando en proyectos para el próximo gobierno peronista, que a mi entender, debe ser superior al Gobierno que yo integré, y para eso debe ser profundamente doctrinario", señaló.

Si bien Moreno habló de su propuesta electoral, al asegurar que competirá por el sillón de Rivadavia en una fórmula integrada junto al dirigente Pablo Challú, consideró que "una segunda buena fórmula peronista paralela es Miguel Ángel Pichetto-Cristina Kirchner".

Apuntó que la actual senador nacional "es la dirigente que en términos individuales más votos tiene dentro de nuestro partido. Pero si va a ser candidata, una fórmula con Pichetto no me desagrada, porque contiene a todo el peronismo. Tendríamos que pensar en un compañero que estabilice el país en los próximos cuatro años, y Pichetto podría ser, pero no como dicen algunos, de que Cristina integre un fórmula con (Axel) Kicillof. Eso no es una fórmula", resaltó. Sobre la división del peronismo en distintos sectores, contestó que el partido "parece que está desunido, pero en el fondo, nos estamos reproduciendo. Pero sí es verdad que somos bullangueros".