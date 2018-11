El Gobierno sostuvo que el ARA San Juan implosionó y que será "muy difícil" rescatarlo

Fotos CONFERENCIA. En sede de la Armada, el ministro Aguad; el vicealmirante José Luis Villán, y el capitán Enrique Balbi, dieron detalles del hallazgo.

18/11/2018

Tras el hallazgo del ARA San Juan, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que el gobierno nacional realizará "todos los esfuerzos y hasta lo imposible por saber qué pasó" con el submarino ARA San Juan, pero reconoció que el país ‘no tiene medios’ para sacar la nave del fondo del mar.

En tanto, el jefe de la Armada, el vicealmirante José Luis Villán, consignó que el submarino está "a 907 metros de profundidad y sus escombros esparcidos en un área de 80 x 100 metros".

En la sede de la Armada, el Edificio Libertad, en Comodoro Py 2055, el ministro de Defensa admitió que la Argentina no tiene equipamiento "para extraer un buque de estas características" y aseveró que "una parte de lo que va a suceder de acá en más lo tiene que resolver la Justicia". En la conferencia, las autoridades también señalaron que el submarino implosionó, descartando en principio las versiones de un ataque.

El capitán Enrique Antonio Balbi, exjefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Armada Argentina, expuso también las dificultades para hallar el sumergible, dando cuenta también de lo difícil que sería un rescate. Informó que "la profundidad del mar promedio en esa zona es de 800 metros", pero que es irregular, "con presencia de cañones submarinos", y que el ARA San Juan está a 907 metros.

"El área de escombros es de 80 por 100 metros, esto sugiere que podría haber implosionado o colapsado muy cerca del fondo, porque el desprendimiento de escombros es muy acotado", dijo Balbi.

"No fue fácil detectar el submarino, que está construido para no ser detectado y más con la implosión. No está partido el casco resistente, está en una sola pieza, pero sí deformado y abollado hacia el interior, producto de la presión del mar a 900 metros", detalló. En esa misma línea, el capitán Gabriel Eduardo Attis, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata, les había dicho más temprano a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan que el casco de la nave está "totalmente deformado, colapsado e implosionado" y sin "aberturas de consideración", con partes de la hélice enterradas.

Ante la consulta de si el país está en condiciones de rescatar los restos del submarino, Aguad admitió que "no se tienen medios" para esa tarea.

"No tenemos AUV (siglas en ingles de vehículo submarino autónomos), ni ROV (siglas en ingles de vehículo operado a control remoto), ni tampoco los recursos técnicos como sacar del mar a un buque de esas características", apuntó el ministro.

El ministro confesó también que pudo "haber pecado de optimista", y que con eso contribuyó a generar "expectativas que al final no se cumplieron" en la búsqueda del ARA San Juan.

Limitaciones

El jefe del Estado Mayor General de la Armada, el vicealmirante José Luis Villán, dijo que la visibilidad en el lugar de la localización del submarino "es bastante reducida en virtud de la turbulencia y la salinidad que hay en esa profundidad" y pidió paciencia, ya que "para tener imágenes de mayor precisión hace falta un trabajo no menor de seis o siete horas, con distintos AUVs y distintas aproximaciones".

Asimismo, Villán se refirió a "dos límites", uno legal y uno técnico, en referencia a una posible extracción de la nave. "Ahora está la señora jueza a cargo de la causa’, zanjó.

"El otro límite que tenemos es el técnico: cuando se le preguntó a la empresa Ocean Infinity, si bien dijo que había posibilidades, no teníamos la ubicación exacta ni la masa exacta; en este momento no podemos afirmar ni negar que eso pueda ser utilizado, el tiempo nos va a ir dando la respuesta", agregó.

El ministro Aguad dijo algo similar y mencionó al presidente Mauricio Macri. "El Presidente me dijo que teníamos que encontrar el submarino y la verdad y que se haga justicia. Ahora hemos encontrado el submarino y falta la etapa de verificar cuáles fueron las causas y si hay responsables, que se hagan responsables", sostuvo.

"El tema de la búsqueda y de la extracción dependerá de la tecnología existente. Todos lo ven como muy difícil, pero en este mundo nos encontramos siempre con alguna sorpresa desde el punto de vista de la tecnología", añadió.