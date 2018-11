Peña: "Camarena quiere contribuir a traer paz y justicia"

18/11/2018 -

El actor estadounidense Michael Peña encarna a un agente de la DEA encubierto y antagonista del capo del cártel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo en "Narcos. México".

¿Cómo es tu versión de Kiki Camarena?

Quiere hacer una diferencia en este mundo del narcotráfico, contribuir a traer paz y justicia. Es un tipo que viene de un lugar pequeño en EE.UU. y llega a México, donde el negocio tiene esta escala tan grande, por lo que a veces está como superado por la situación.

¿Fue transferido a México debido al crecimiento del cártel?

No, este "súper cártel" que desarrolló Félix Gallardo evolucionó mientras él estaba ya en México, pudo verlo en sus estadíos iniciales.

¿Conocías la historia del cártel de Guadalajara antes de entrar en este proyecto?

No, y esa es una de las cosas geniales de "Narcos". Hay muchas cosas interesantes que no conocés, e incluso aquellas que sí sabés no importa, porque es muy entretenido. Yo me devoré las primeras tres temporadas en una semana.

¿Cómo preparaste el papel?

Venía hablando con (el productor ejecutivo) Eric Newman ya por un par de años, tratando de conocer qué partes de mi personalidad eran como era Kiki, qué atributos tenía que resaltar. Todo el tiempo tenés que ver de qué manera sos diferente y de qué manera te parecés a tu personaje.

¿Y en qué te encontraste similar a él?

Algo que descubrí de mí mismo es la obsesión que desarrollo por las cosas. Soy adicto al trabajo, comienzo a estudiar lo mío tan pronto como me subo a un proyecto, hago miles de preguntas al punto de que siento que me vuelvo insoportable para los demás. Cuando estaba ensayando me di cuenta de que en ese sentido era igual a Kiki, él tenía esa intensidad.