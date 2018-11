Se juegan hoy los partidos de la 4ª ronda

18/11/2018 -

Se desarrollará hoy una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol Infantil, con los partidos correspondientes a su 4ª ronda. En la Zona A: Argentinos Unidos vs 25 de Mayo en cancha Coronel Lugones; Bío Torres vs. San Fernando, en cancha de San Isidro y Taladrito vs. Chamacos FC, en cancha de Banfield. Zona B: Bº Taponazo vs. Gustavo Tapia, en cancha de Güemes de Clodomira; Bº Quilmes vs. Villa Unión en Bº Jerarquizado y Deportivo 25 de Mayo vs. El Cruce, en cancha de Deportivo 25 de Mayo.

Zona C: Tramo 16 (local) vs. Atlético Clodomira; Moykanos Juniors vs. Cholo Suárez, en cancha de Policía de Frontera y Rey de Reyes vs. 17 de Octubre, en cancha de Produnoa. Zona D, Irma FC (local) vs. Bº Tabique; Pablo Hoyos vs. Diablos Rojos, en cancha de Villa Unión 2; 4º Centenario vs. Chacarita del Sur, en cancha de Amutesa y Rincón FC (local) vs. Niños Felices.

El lunes 19 continuarán los partidos de las mujeres correspondientes a la 11ª ronda, con los siguientes partidos: Fortineras vs. Las Líderes; Las Únicas vs. Bº 25 de Mayo; Agrupación 25 de Mayo vs. Las Cachorras; Quilmes vs. Campeonas del 28; Tévez FC vs. Central Argentino; Deportivo 25 de Mayo vs. Las Fanáticas; Irma FC (B) vs. Chacarita; Alto Verde vs. Las Tiburonas.