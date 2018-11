Revelación de un diputado: "Soy Marica y así elijo nombrarme"

Fotos El legislador criticó el ámbito machista y patriarcal de la política.

Hoy 11:49 -

El diputado nacional del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, decidió hacer un lado las barreras machistas y patriarcales que aún imperan en el ámbito de la política para hacer pública una realidad que su mundo íntimo y sus compañeros de militancia ya conocían: su homosexualidad.

A través de una publicación en las redes sociales en la que se lo ve dándole un beso a su pareja desde hace tres años, el legislador escribió un texto que encabezó con la frase "el orgullo es una respuesta política", de Carlos Jáuregui, activista LGBT ya fallecido y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).

El día elegido coincide ni más ni menos con el Día de la Militancia y la Marcha del Orgullo LGBTIQ.

"Soy Marica y así elijo nombrarme. Como decía el compañero Jáuregui ´en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política´. Al closet no nos empujan nunca más. ¡Feliz día de la militancia!", manifestó Grosso a través de su cuenta de Instagram.

Allí, el diputado escribió sobre las razones por las que decidió hablar sobre su orientación sexual y dio una mirada crítica sobre "la política" como un ámbito "machista" y "patriarcal".

"Nunca me imaginé estar haciendo esto. Quizás porque como le dijo mi compañero a su mamá al salir del closet, ´ningún hijo aclara su sexualidad si es heterosexual´. Quizás porque tengo una familia hermosa que me ama y me banca en todas. Quizás porque mis amigos, mis compañeros del Evita me conocen, me quieren y respetan como soy".

"Quizás eso me sirvió de excusa, quizás antes no me animé. Tengo 35 y milito desde los 17, esto siempre fue una contradicción en mi vida. La política es machista, patriarcal y se mueve en esos códigos. La lucha por poner la política al servicio de las mayorías populares no escapa a esta lógica, por más justa que sea", agregó el diputado nacional.